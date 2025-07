Pier Silvio Berlusconi replica all'intervista di Barbara D'Urso e spiega le motivazioni del suo allontanamento da Mediaset, ormai circa due anni fa

Pier Silvio Berlusconi replica a Barbara D’Urso. Solo pochi giorni fa, la celebre conduttrice, storico volto di Mediaset, tornava a parlare dei rapporti con la famiglia Berlusconi in un’intervista rilasciata al Corriere. Nel particolare, D’Urso ha rivelato di non aver più contatti con Pier Silvio, per cui mantiene comunque una grande stima. Nel corso della presentazione dei Palinsesti della nuova stagione televisiva di Mediaset, all’AD è stato chiesto anche un parere sulle dichiarazioni della conduttrice e, dunque, una replica.

“L’intervista di Barbara D’Urso? Non l’ho letta”, ha però replicato Pier Silvio, con quella che sembrava essere una risposta desiderosa di tagliare corto e passare a un altro argomento. E, invece, così non è stato, perché l’AD di Mediaset si è poi sbilanciato sulla conduttrice, chiarendo le motivazioni per le quali non solo non è più parte della rete, ma anche perché difficilmente potrà tornare a farvi parte.

Pier Silvio Berlusconi spiega perché si sono interrotti i rapporti con Barbara D’Urso

“È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla.“, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, come riportato da FanPage. Pur augurandole oggi il meglio, sottolineando di non avere nulla contro di lei, l’AD ha sottolineato che “la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto.” Così si è focalizzato sulle vere motivazioni che ne hanno causato ‘l’allontanamento’ dalla rete: “Ha avuto un eccesso di continuità nel cercare notizie o personaggi al limite, un tipo di reiterazione che rischia di diventare trash”. Parole che d’altronde combaciano con le dichiarazioni fatte in passato dalla D’Urso, che ha infatti ammesso di non essere andata via per sua volontà ma per una decisione altrui arrivata, peraltro, senza alcun preavviso. Ci sarà la replica della conduttrice a queste dichiarazioni di Berlusconi?