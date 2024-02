Pier Silvio Berlusconi e il dolore per la morte di Carlotta Dessì/ “Mi ha dato un grande insegnamento”

Carlotta Dessì è morta, l’addio commosso di Pier Silvio Berlusconi: “Folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio”

Il 6 febbraio 2024 è morta Carlotta Dessì, la giornalista ed inviata di tanti programmi Mediaset come Fuori dal coro e Pomeriggio 5 si è spenta dopo una grave malattia a soli 35 anni. Colleghi, come Mario Giordano in lacrime, e amici in tantissimi hanno voluto salutarla e ricordarla per l’ultima anche l’editore Pier Silvio Berlusconi che in questi minuti ha affidato ai social il suo ricordo commosso e addolorato della giovane giornalista.

Sanremo 2024, Mariotto a Il Volo: "Eravate dei bignè da piccoli"/ Replica choc: "Bignè che adesso mangeresti"

Pier Silvio Berlusconi si è mostrato profondamente colpito dalla morte di Carlotta Dessì ed ha affidato al profilo Instagram ufficiale di Mediaset il suo addio alla giovane giornalista: “L’ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio.”

Orsini: “Accordo Israele-Hamas? Mancano le basi”/ “Usa non stanno esercitando pressione su Netanyahu”

Pier Silvio Berlusconi colpito dalla morte di Carlotta Dessì: “Ci ha dato un grande insegnamento”

La morte di Carlotta Dessì ha commosso Pier Silvio Berlusconi che ha continuato il suo lungo messaggio d’addio con parole struggenti: “In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, chi ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi. Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore”.

Sanremo 2024, Il Volo: “Festeggiamo qui i nostri 15 anni”/ “Non vogliamo perdere la nostra identità”

Chi era Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset morta a soli 35 anni? Nata a Cagliari da anni viveva a Milano, nel 2020 aveva ricevuto un prestigioso premio, il Premio Giustolisi, per il suo lavoro svolto durante la pandemia. L’ultima sua apparzione televisiva risale al dicembre scorso quando è stato ospite nel talk Fuori dal Coro di Mario Giordano. In quell’occasione aveva voluto lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che affrontano una grave malattia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA