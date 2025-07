L'ad dell'azienda del Biscione ha preso un'importante decisione per la nuova stagione televisiva, cambieranno moltissime cose

Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare della nuova stagione televisiva di Mediaset, lo scorso 8 luglio l’ad Mediaset ha presentato i prossimi palinsesti in un incontro con la stampa, annunciando le varie novità. Adesso, in un’intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, ha parlato di alcune decisioni che ha preso.

A settembre ci saranno alcuni cambiamenti che il pubblico non si sarebbe probabilmente aspettato, ma l’ad dell’azienda del Biscione ha ben chiaro la linea che devono seguire le sue emittenti televisive. Tra grandi ritorni – come quello di Simona Ventura – conferme e addii, Mediaset preannuncia una serie di sorprese.

Mediaset, cosa succederà a settembre: le parole di Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi aveva già parlato di alcuni errori commessi nel corso dell’ultima stagione televisiva, stroncando ulteriormente i due reality che si sono rivelati un vero flop: The Couple e La Talpa. E proprio riguardo a questo genere ha spiegato che nella prossima stagione televisiva non potranno esserci errori.

L’ad Mediaset ha ribadito ancora come con i due reality, condotti rispettivamente da Ilary Blasi e Diletta Leotta, abbiano sbagliato e cose del genere non devono più accadere. Pier Silvio Berlusconi ha poi spiegato che a settembre non ci saranno grandi rivoluzioni per ciò che riguarda Mediaset, lui ha parlato di una “graduale e profonda evoluzione”. Ha anche sottolineato come ci siano delle precise linee guida per i programmi che andranno in onda e per gli obiettivi Mediaset, quelle di una maggiore “apertura alla contemporaneità e all’attualità”, aggiungendo anche che ci saranno programmi rivolti a un “pubblico familiare”.

Sui prossimi reality, dunque, è vietato commettere errori. Ma per Pier Silvio Berlusconi guai a chi dice che i reality sono in crisi, lui non è di questa idea. Non a caso, infatti, è stato riconfermato il Grande Fratello, che tornerà alle origini con la conduzione – innovativa – di Simona Ventura. L’ad Mediaset ha poi detto che L’Isola dei Famosi, invece, può ancora migliorare e infine c’è Temptation Island, che registra sempre un grande successo. Ha parlato anche di Maria De Filippi, ha ribadito i complimenti fatti alla conduttrice nel corso della conferenza stampa, ribadendo come sia “eccezionale quello che riesce a fare”.

Pier Silvio Berlusconi ha poi deciso che i programmi termineranno prima nella prossima stagione televisiva, rispondendo così a una precisa richiesta dei telespettatori, che spesso si trovano a dover seguire i programmi fino a tarda notta. L’ad Mediaset ha deciso che adesso accorceranno la durata dei programmi, a cominciare da Tu si que vales, con Maria De Filippi che sarà la prima “a seguire questa direzione”. Anche gli altri, poi, si dovranno allineare a questa nuova disposizione.

La prossima stagione televisiva Mediaset, dunque, seguirà una linea ben precisa e, come Pier Silvio Berlusconi ha ribadito più volte, non si potranno commettere più errori.