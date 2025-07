Pier Silvio Berlusconi e l'inaspettata rivelazione su Silvia Toffanin. Le sue parole dividono il pubblico. Che cosa sta per accadere.

Pier Silvio Berlusconi ha fatto un annuncio sulla Toffanin che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta. Il pubblico si divide.

Non è di certo una persona che si fa problemi a dire quel che pensa in pubblico. Elegante, raffinato e colto è dotato di una parlantina sciolta, da vero oratore come, del resto, lo è stato in vita il compianto e amatissimo padre. Pier Silvio Berlusconi, che da tempo svolge il ruolo di AD per le Reti Mediaset, ha di recente incontrato nuovamente i giornalisti per parlare delle più ghiotte novità della prossima stagione televisiva.

Ha risposto alle loro domande, anche a quelle più toste, ma anche parlato a ruota libera di alcuni importanti progetti. Ha elogiato a spron battuto Maria De Filippi, che stima oltre misura, e che da i telespettatori è considerata la vera regina di Canale 5, e parlato anche della sua compagna.

Stiamo chiaramente per riferirci alla bellissima Silvia Toffanin con la quale fa coppia fissa da più di vent’anni e ha messo al mondo due figli quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina che sono ancora piccini. I bimbi vivono in una meravigliosa villa a Portofino, a picco sul mare, insieme ai loro celebri genitori che hanno deciso di prendere residenza lì con il preciso obiettivo di farli stare il più possibile lontani dal clamore mediatico.

Pier Silvio Berlusconi e l’annuncio sulla Toffanin

Da esso però difficilmente né Silvia né il suo celebre e affascinante compagno riescono a starci lontani sebbene siano persone profondamente riservate. Nel mirino del Gossip spesso ci sono soprattutto per il fatto che non hanno intenzione, almeno per il momento, di sposarsi.

Adesso però una dichiarazione di Pier Silvio proprio nei confronti della sua dolce metà ha sconvolto gran parte degli italiani. Diciamo pure che dopo il suo annuncio, che è ormai ufficiale, il pubblico si è sostanzialmente diviso in due.

Cominciamo con il dire che si tratta di un argomento che verte l’area professionale dell’amatissima conduttrice veneta. In poche parole, oltre a condurre nuovamente sia il sabato sia la domenica pomeriggio su Canale 5 il suo storico rotocalco Verissimo, lei sarà presente anche in prime time realizzando alcune interviste in stile Maurizio Costanzo a politici.

Il sogno di Pier è quello farle avere in studio i maggiori leader, per l’appunto, politici non solo italiani ma anche internazionali. Un progetto dunque molto ambizioso e nuovo per lei che è una grandissima professionista oltre che una severa stakanovista e grande studiosa.