Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin prossimi al matrimonio?/ La rivelazione

Rita Dalla Chiesa: “L’importante è che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si amino”

Si aggiungono nuovi indizi relativi ad un matrimonio ormai prossimo fra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Rita Dalla Chiesa ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Il giornalista della rivista ha fatto presente alla conduttrice e neo Deputata della Repubblica tra le file di Forza Italia che, soprattutto in quest’ultimo periodo, sono circolate diverse indiscrezioni sull’eventuale matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, cogliendo la palla al balzo per sapere una sua opinione: “Farebbero un bel regalo a Silvio Berlusconi?”.

Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio/ "Nessuna rottamazione dal centrodestra"

Rita Dalla Chiesa ha immediatamente tenuto a precisare di credere che queste siano assolutamente decisioni personali, preferendo quindi non entrare nel merito. Successivamente, la conduttrice ha comunque tenuto a dire di pensare che i due formino da sempre una coppia meravigliosa a prescindere dal fatto che possano decidere di sposarsi o meno. Rita Dalla Chiesa si è, inoltre, concentrata sulla collega alla guida di Verissimo, sottolineando: “Silvia è deliziosa e l’importante è che si amino“. Le voci di corridoio continuano a inseguirsi.

Malgioglio, gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo/ "Ho un regalo per te", ma lo rompe in studio

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la promessa fatta a Silvio

Sempre Nuovo aveva dedicato un intero articolo sulla situazione fra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Secondo il magazine a spingere i due a convolare a nozze potrebbe essere anche una promessa che l’amministratore delegato Mediaset avrebbe effettuato al padre Silvio Berlusconi. Ormai la conduttrice di Verissimo ed il figlio di Silvio fanno coppia fissa da 21 anni. In quella circostanza il settimanale diretto da Riccardo Signoretti aveva svelato di essere venuto a conoscenza che il leader di Forza Italia avrebbe chiesto un regalo a suo figlio. Silvio Berlusconi gli avrebbe dato un ultimatum: “Sbrigati a mettere la fede al dito della Toffanin…”.

Pier Silvio e Silvia Toffanin presto sposi?/ Il "pressing" di Silvio Berlusconi

L’Amministratore Delegato Mediaset sarebbe da sempre legatissimo al padre ormai anziano e non avrebbe nessuna intenzione di deluderlo. La presentatrice di Verissimo aveva rivelato di essere felice già così com’è. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si amano da 21 anni e hanno due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Già nella primavera del 2022, le indiscrezioni assicuravano che la coppia era pronta a dirsi «sì» a Portofino. In quella occasione, però, i fiori d’arancio non si materializzarono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA