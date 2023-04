Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano?/ “No al trash ma si al matrimonio”: l’indiscrezione

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin vicini al matrimonio? Il gossip sulle imminenti nozze della coppia, tra le più riservate del mondo dello spettacolo, torna ciclicamente, annunciando decisioni importanti e preparativi; eppure, finora, la conferma dell’arrivo non queste nozze non è mai arrivata. Pier Silvio e Silvia stanno insieme ormai da molti anni, hanno due figli, eppure il matrimonio continua a non arrivare. Tuttavia, il magazine Vero, nel numero in edicola questa settimana, svela che qualcosa si starebbe finalmente muovendo.

“Pier Silvio e Silvia: no al trash del GFVip, sì al nostro matrimonio”, titola infatti il settimanale nella sua nuova copertina (che trovate alla fine dell’articolo). L’indiscrezione, dunque, svela la volontà di Pier Silvio di chiedere ufficialmente in sposa la conduttrice di Verissimo, cementando la loro unione.

Pier Silvio Berlusconi dice no al trash e sì alle nozze con Silvia Toffanin?

La parte del titolo che invece cita il ‘trash del GF Vip‘ si riferisce, ovviamente, a quanto accaduto nelle scorse settimane. È stato operato un notevole cambio di rotta da parte di Mediaset nei confronti del reality condotto da Alfonso Signorini, a causa di comportamenti inadeguati e volgari visti negli scorsi mesi all’interno della Casa. Motivo per il quale Pier Silvio ha operato una stretta significativa, non tollerando oltre atteggiamenti aggressivi, parole volgari e modi inadeguati. Motivo per il quale, nelle settimane successive al provvedimento, ben due concorrenti sono stati direttamente squalificati e molti richiamati all’ordine.

