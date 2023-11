Pier Silvio Berlusconi, Ilary Blasi non conduce più l’isola dei famosi?/ “Idea è andare avanti con lei ma…”

In un incontro con la stampa Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei palinsesti Mediaset 2024, soffermandosi sull’Isola dei Famosi

E’ molto soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi. Pier Silvio Berlusconi sognava da tempo un cambiamento a Mediaset, con l’obiettivo dichiarato di abbandonare il trash e alzare la qualità complessiva dei programmi. Ora però, nei suoi pensieri, c’è il palinsesto Mediaset 2024, con tante novità, alcune delle quali già annunciate la scorsa estate in occasione di una conferenza stampa. Il cavallo di battaglia di Mediaset sarà L’Isola dei Famosi, che è confermato e resta in palinsesto.

“Dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo“, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo di dover parlare ancora con la presentatrice. L’amministratore delegato del Biscione, ha inoltre parlato delle mosse anti Sanremo, anche se ha ben specificato che “non c’è controprogrammazione di Sanremo, c’è continuità nella programmazione”.

Le “mosse” e la “contro-programmazione” per tenere testa a Sanremo

D’altronde “Sanremo è Sanremo, è il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. Quindi confermato il Grande Fratello, così come dovrebbe restare in programmazione l’appuntamento con C’è Posta per te di Maria De Filippi. “Di certo non ci fermeremo”, ha dichiarato con fermezza.

Nel frattempo si gode i feedback positivi per il ritorno alle origini del GF: “Credo sia stato fatto un bellissimo lavoro dal punto di vista editoriale e devo dire che abbiamo ricevuto ringraziamenti a livello internazionale dai produttori stessi. Una delle cose che ho trasferito agli autori è stato ‘non scegliete il cast sulle base delle dinamiche che devono essere per forza litigi, tradimenti, ma che ci siano persone positive e le storie faranno il loro corso‘. Dopo un po’ di difficoltà iniziali sono molto soddisfatto. Con l’ingresso di Mughini ho visto un altro prodotto”, una delle tante riflessioni di Pier Silvio Berlusconi.

