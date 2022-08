Pier Silvio Berlusconi Lorenzo e Sofia: compagno e figli Silvia Toffanin/ Le loro foto

Nuovo appuntamento questa sera con “Michelle Impossible”, lo show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 e che, in attesa di tornare ufficialmente (verosimilmente nel 2023) sulle reti del Biscione, si ripropone in questa veste estiva: e dopo la prima replica, andata in onda lo scorso lunedì 1° agosto, si bissa stasera con il solito, ricco parterre di ospiti a partire ovviamente da Silvia Toffanin, uno dei volti più noti della rete ammiraglia di Mediaset non solo per essere da anni la storica padrona di casa a “Verissimo” ma pure per la sua lunga love story col rampollo di casa Berlusconi, vale a dire Pier Silvio.

Ma cosa sappiamo della storia d’amore di Silvia Toffanin con Pier Silvio Berlusconi e della loro famiglia? Andiamo con ordine e facciamo un vertiginoso salto indietro nel tempo, tornando all’anno 2002, televisivamente parlando un’epoca geologica fa, quando una ancora giovanissima modella e “letterina” si legava sentimentalmente a quello che oggi è vicepresidente di Mediaset e pure amministratore delegato. Come sappiamo, Pier Silvio usciva da una lunga liaison con la modella Emanuela Mussida che l’aveva reso padre già nel 1990 di Lucrezia Vittoria, la figlia che a sua volta nel 2021 l’ha reso un baby nonno a soli 52 anni. Ma, tornando alla Toffanin, all’epoca pochi immaginavano che quel fidanzamento fosse il preludio a una lunga relazione a cui manca solo la ciliegina sulla torta dei fiori d’arancio…

PIER SILVIO BERLUSCONI E I FIGLI LORENZO E SOFIA: LA FAMIGLIA DI SILVIA TOFFANIN

Infatti, oggi, a distanza di tanti anni, Pier Silvio e Silvia non sono ancora convolati a giuste nozze anche se negli ultimi tempi sono tornati d’attualità i rumors che vorrebbero i due pronti a fare il grande passo, ora che i figli non sono più piccoli, magari scegliendo come suggestiva location quella di Portofino. Indiscrezioni di stampa, si dirà: infatti il loro amore va a gonfie vele e pare che salire all’altare non sia una priorità per loro, diventati nel frattempo due volte genitori: dopo la nascita del primogenito Lorenzo Mattia, venuto alla luce il 10 giugno 2010, ecco cinque anni dopo la nascita della loro seconda (e per ora ultima) figlia, vale a dire Sofia Valentina (10 settembre 2015).

Cosa riserva il futuro a questa coppia che, a differenza di altre nello showbiz del piccolo schermo, ancora tiene botta è difficile saperlo: certo, c’è da registrare che forse uno dei segreti della loro felicità è non solo un fortissimo legame ma anche la riservatezza. Infatti alcune foto del settimanale ‘Chi’, risalenti allo scorso maggio, che li ‘paparazzavano’ proprio in quel di Portofino in compagnia della figlia Valentina Sofia, ha fatto riflettere molti sul fatto che gli scatti che ritraggono assieme la famigliola al completo sono molto rari: questo perché, come accennato, la coppia ama tenersi -quando non è in video- lontana dalla luce dei riflettori e soprattutto per proteggere anche i loro due figli.











