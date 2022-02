Pier Silvio Berlusconi, Lorenzo e Sofia, compagno e figli Silvia Toffanin/ Lui è nonno

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, una coppia legata da un grande amore

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi formano ormai da anni una coppia solidissima, nonostante entrambi cerchino il più possibile di non dare spazio alle attenzioni dei curiosi. Le occasioni in cui i due vengono sorpresi insieme dai fotografi sono davvero poche, oltre a qualche rara incursione di lui nello studio di “Verissimo“, la trasmissione che è ormai il regno di lei e che quest’anno si sta confermando leader negli ascolti nel weekend. Ad allietare le loro vite ci sono i loro due bambini, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Il primo incontro tra i due risale al 2001, in occasione di una partita di beneficenza del Milan, allora di proprietà di Silvio Berlusconi, anche se ufficialmente la loro relazione sarebbe iniziata l’anno dopo. In Tv il momento più emozionante per la giornalista è stato certamente il 10 aprile 2010, giorno in cui lei ha condotto la sua ultima puntata prima di lasciare in vista del parto del primogenito. L’imprenditore,infatti, ne ha approfittato per farle una sorpresa in studio e consegnarle tre rose rosse: “La prima rosa è per la conduttrice di ‘Verissimo’, che quest’anno con la sua squadra ha fatto un lavoro fantastico. La seconda è per la futura mamma, che per me è la più bella di tutte. La terza è per qualcuno che ancora non conosco, ma che non vedo l’ora di conoscere e al quale voglio già un mondo di bene” – erano state le sue parole.

Anche nel privato l’amore tra Pier Silvio e Silvia è cresciuto gradualmente. Era stata lei stessa a raccontarlo: “A mio padre l’ho presentato un anno dopo – aveva raccontato lei -, La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell’Inter. I bambini hanno cinque anni di differenza e si adorano. Questa è per me la cosa più importante del mondo”.

La coppia vive da anni a Portofino, anche se si spostano a Milano per i rispettivi impegni lavorativi. “Quando è nato Lorenzo io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi – sono state le parole dell’imprenditore -. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui un altro weekend’ -. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente ai bambini”. Questa loro quotidianità ha contribuito a rafforzare ulteriormente il loro amore: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento mportante che mi fa stare bene. Tiene vivo il nostro amore”.

Berlusconi ha anche una figlia nata da un precedente legame, Lucrezia Vittoria, che si vede raramente con lui. La ragazza, che oggi ha 31 anni, è nata dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, l’ha recentemente reso nonno: lei è infatti diventata mamma di una bambina, che ha deciso di chiamare Olivia.



