Pier Silvio Berlusconi: “Luxuria all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi resta con noi”/ “Politica? No grazie”

Novità targate Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, in una conferenza con i giornalisti, ha annunciato cambiamenti importanti nella conduzione di vari programmi, a partire da “Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi. Sono convinto che sia la persona giusta. La stimo come persona e come professionista. Nell’Isola ha fatto il percorso completo, da concorrente (che ha vinto) a inviata, a opinionista. La sua sensibilità ed esperienza la fanno la persona giusta per come vogliamo diventi il programma: fuori dalle vecchie logiche e con una nuova narrazione un po’ più profonda”.

Occasione, quella della conferenza con la stampa, per sottolineare anche la sua estaneità al mondo politico: “Tajani è la persona giusta per Forza Italia. Non si tratta di sostituire mio padre, che è impossibile. Ma di creare le condizioni per cui sia una squadra di persone che porta avanti ciò che mio padre ha creato”. Lui, però, alla politica continua a dire “no grazie”. Ai microfoni de La Stampa, poi, è tornato a parlare di tv e in particolare di conduttori. Su Ilary Blasi ha sottolineato: “Resta con noi. Vogliamo lavorare con lei per una nuova fase della sua carriera legata all’intrattenimento puro”.

Pier Silvio Berlusconi: “Bonolis, Chiambretti e Amadeus… Vi dico tutto”

Paolo Bonolis ha affermato di voler lasciare Mediaset e forse addirittura la tv. Pier Silvio Berlusconi si è detto “stupito. Ci siamo visti di recente e non mi era arrivato nessun segnale in questo senso. Non avevo colto difficoltà nel rapporto. Lo stimo e gli siamo grati per quanto ha fatto negli anni: da noi ha fatto davvero tutto. Ha sempre trovato massima disponibilità ad accogliere ogni sua proposta. E ancora lo siamo. Si tratti della prima o della seconda serata. Il contratto è scaduto, è vero, ma comunque è già previsto che nel 2025 torni alla conduzione di Avanti un altro”. Un altro addio è quello di Chiambretti: “Ho fatto e stima per lui ma è giusto che vada in Rai a fare ciò che più ama e sa fare” spiega.

Non mancano neppure battute su Amadeus: “Lo sento ma non c’è in ballo nessuna offerta per portarlo a Canale 5” e Bianca Berlinguer: “Come ha preso il fuori onda di Striscia? È abbastanza matura per capire che Striscia fa Striscia. Lei me l’ha consigliata mia madre, a cui piaceva molto”. Su Fabio Fazio, che sarà vicino a Maria De Filippi per un omaggio a Costanzo, ha spiegato: “Ci abbiamo provato anni fa. Ma il rapporto costi-ricavi ce lo rende inavvicinabile. L’operazione Costanzo è tutta opera di Maria. E siamo molto contenti di ospitarla sulla rete che per anni è stata di Maurizio”.











