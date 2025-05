Pier Silvio Berlusconi sarebbe pazzo di lei e la vorrebbe a tutti i costi a Mediaset: ecco dhi è la conduttrice tanto desiderata.

Nel panorama televisivo italiano ci sono nomi che, in poco tempo, riescono a diventare dei veri punti di riferimento. Volti che bucano lo schermo, voci riconoscibili, format capaci di creare dibattito e fidelizzare il pubblico.

Uno di questi è senza dubbio quello di Francesca Fagnani, che con il suo programma Belve, in onda su Rai Due, sta vivendo un momento d’oro. Gli ascolti sono solidi, la critica favorevole, e ogni puntata si trasforma regolarmente in contenuto virale tra social, web e testate online.

Pier Silvio Berlusconi la vuole in Mediaset, il retroscena

Dietro le quinte, c’è molto di più di quello che appare. Infatti, secondo quanto rivelato dal portale AffariItaliani.it, non tutti sanno che la Fagnani, oggi regina indiscussa del prime time Rai, è stata a un passo dal passare alla concorrenza. E non con un progetto secondario, ma proprio con Belve, il suo format di interviste taglienti che ha conquistato pubblico e ospiti, alternando ironia, tensione e una cifra stilistica ben riconoscibile. A quanto pare, qualcuno ci aveva visto lungo. E quel qualcuno è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che da tempo avrebbe messo gli occhi su di lei.

Le indiscrezioni raccontano di un forte interesse, quasi un’ossessione professionale, per portarla a Cologno Monzese. Berlusconi Jr. sarebbe infatti rimasto colpito non solo dalla conduzione asciutta e diretta della Fagnani, ma anche dalla forza del suo format. In un panorama sempre più affollato di talk fotocopia e interviste accomodanti, Belve è diventato un marchio di fabbrica, capace di tenere incollati milioni di spettatori e di rimbalzare su tutte le piattaforme digitali. E Mediaset, che in questa fase sta cercando di rinnovare la sua proposta editoriale, non può permettersi di ignorare certi fenomeni.

Però, per ora, la Fagnani è saldamente alla guida della sua creatura in Rai. Il legame con l’azienda di Viale Mazzini sembra solido, e i risultati continuano a premiare. Ma il fatto che in passato ci sia stata una trattativa, anche solo abbozzata, fa capire quanto l’interesse fosse – e forse sia ancora – concreto. E del resto, il mondo della TV è fatto anche di questo: corteggiamenti silenziosi, incontri riservati, sliding doors che possono aprirsi o chiudersi in un attimo.

Senza ombra di dubbio, Francesca Fagnani è oggi una delle personalità più forti e indipendenti del piccolo schermo italiano. E se davvero Pier Silvio Berlusconi vuole portarla a Mediaset, dovrà mettere sul piatto qualcosa di più di un semplice contratto. Perché lei, a modo suo, è già un brand. E chi riesce a costruirsi uno spazio così riconoscibile in un sistema che spesso ingabbia più che premiare, sa anche scegliere quando – e se – cambiare aria.