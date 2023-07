Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Barbara D’Urso/ “La fine del rapporto non è una punizione”

Pier Silvio Berlusconi e l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset

Dopo la lunga intervista rilasciata da Barbara D’Urso a La Repubblica nel corso della quale ha raccontato la propria verità, arriva la versione di Pier Silvio Berlusconi. In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha risposto ad alcune domande su Barbara D’Urso che, dopo essere stata per anni il volto di Mediaset entrando tutti i giorni nelle case degli italiani, a settembre, non sarà in diretta con Pomeriggio 5.

Al suo posto ci sarà Myrta Merlino e sulla decisione di mettere fine al lungo rapporto professionale, il figlio di Silvio Berlusconi ha deciso di svelare la propria versione dei fatti. Nessuna punizione per Barbara D’Urso come racconta Pier Silvio Berlusconi che ha raccontato cos’è successo con la conduttrice.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso

“La ringrazio personalmente e su questo non ci sono retroscena. E la ringrazio per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la professionalità e per l’impegno”, ha detto Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva.

“Ha chiesto un rinnovo con la garanzia di un prime time all’anno. Oggi queste garanzie, per banali questioni economiche, non le diamo più. Forse per lei Pomeriggio 5 era una gabbia stretta. La discontinuità fa bene anche a una grande professionista. Non possiamo promettere prime serate di cui non abbiamo un format. La fine del rapporto con Barbara D’Urso non è una punizione ma evoluzione”, ha aggiunto.

