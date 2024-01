Pier Silvio Berlusconi smentisce l’approdo di Amadeus a Mediaset/ “Non c’è nessuna offerta”

Pier Silvio Berlusconi smentisce i rumor sull’offerta ad Amadeus

Alcune settimane fa, sono circolati insistenti rumor su una presunta offerta ad Amadeus da parte di Mediaset. Secondo quanto rivelato dal portale Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto al direttore artistico di prendere le redini di Canale 5.

A smentire la notizia ci ha pensato lo stesso amministratore delegato durante un incontro stampa sullo sviluppo digitale del gruppo: “Amadeus l’ho sentito e lo sento, ma non c’è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset. È un pezzo importantissimo della Rai, non c’è nessuna offerta” ha sottolineato Pier Silvio che ha, dunque, escluso qualsiasi tipo di trattativa con il conduttore ormai noto volto della Rete pubblica.

Amadeus su Canale 5 a settembre? L’indiscrezione

Amadeus potrebbe approdare a Mediaset, o almeno sono questi gli ultimi rumor provenienti dal web. Il portale Dagospia ha lanciato lo scoop, secondo cui al direttore artistico di Sanremo sarebbe stata fatta un’offerta molto generosa da Pier Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato, secondo le indiscrezione, vorrebbe il conduttore a Canale 5 per settembre e gli avrebbe fatto una proposta economica ingente proprio per convincerlo. Nelle ultime ore, però, Pier Silvio ha smentito categoricamente questa notizia in conferenza stampa, affermando non ci sia alcuna trattativa in corso. Del resto difficilmente un volto così importante per la Rai avrebbe potuto voltare le spalle alla Rete pubblica: “Quando mi hanno chiamato per Sanremo ero felice, ma poi mi sono chiesto: come si organizza il Festival? Sono andato a pranzo con Pippo Baudo e lui mi ha dato consigli preziosi: ‘Devi occuparti di tutto, perché se le cose vanno bene è giusto condividerle, ma se vanno male sarà colpa tua. Le canzoni le devi sentire solo tu, le devi conoscere a memoria. Devi incontrare gli artisti, anche invitare qualcuno se vuoi. Non temere le polemiche, fanno parte di Sanremo” aveva dichiarato il conduttore nel corso di un’intervista al settimanale Oggi.

