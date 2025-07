Pier Silvio Berlusconi durissimo contro i reality Mediaset: cos'ha detto

Oggi, mercoledì 9 luglio, Pier Silvio Berlusconi ha presentato il palinsesto Mediaset per la stagione 2025/2026. A partire da settembre, ci saranno tanti cambiamenti, ma le novità iniziano già da quest’estate. Dal 14 luglio, infatti, Paperissima Sprint si sposterà su Italia 1, lasciando il posto su Canale 5 a Gerry Scotti con il ritorno de La Ruota della Fortuna, che andrà in onda fino a novembre. Questo slittamento comporterà anche un rinvio nell’inizio di Striscia la Notizia, che per la prima volta da anni non tornerà subito a settembre. Una scelta che sembra legata agli ascolti deludenti del tg satirico, costantemente battuto da Affari Tuoi su Rai 1 nella fascia dell’access prime time.

Anche sul fronte reality ci saranno diverse novità. In autunno tornerà su Canale 5 il Grande Fratello nella versione NIP, affidata per la prima volta alla conduzione di Simona Ventura. Da gennaio, invece, è prevista una nuova edizione del programma ribattezzata GF GOLD, che sarà guidata da Alfonso Signorini e vedrà protagonisti ex concorrenti storici delle passate edizioni. Un cambio di rotta deciso, nato dall’esigenza di rilanciare il genere dopo una stagione difficile.

Pier Silvio Berlusconi demolisce i reality Mediaset: cos’ha detto

I numerosi flop dello scorso anno avevano fatto pensare alla fine di un’epoca per i reality targati Mediaset. A tal proposito, Pier Silvio Berlusconi ha usato parole piuttosto dure nei confronti di alcuni format recenti: “Non mi sono piaciuti The Couple e Talpa, li ho trovati due prodotti brutti, fatti male. La storia dimostra che abbiamo sbagliato, dobbiamo non cadere più in questi errori. Quando ho visto la prima puntata ho avuto i brividi, la rabbia, avete visto poi com’è andata“.

Insomma, parole forti quelle di Berlusconi, che sui social non sono certo passate inosservate. In molti lo hanno criticato, facendo notare che è stato proprio lui a dare il via libera a quei reality che adesso giudica così aspramente. Inoltre, c’è chi ha fatto notare che lo stesso Grande Fratello, andato in onda per ben sei mesi, non ha fatto numeri eccezionali. Ricordiamo, infine, che La Talpa è stato cancellato dopo solo tre puntate, mentre The Couple è stato chiuso con diverse settimane di anticipo e senza neanche mandare in onda la finale o eleggere un vincitore.