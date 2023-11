Pier Silvio Berlusconi stoccata a Barbara D’Urso?/ “Myrta Merlino bravissima, ha reso più serio il programma”

Pier Silvio Berlusconi si esprime sul trash: “Parola che non mi piace”

Nel suo intervento sul Libro dei Fatti 2023, Pier Silvio Berlusconi, si era espresso chiaramente sul concetto di “trash” che sta cercando di combattere: “Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto ‘trash televisivo’, un’espressione che a me non piace per niente. – ha esordito Berlusconi – Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare”

E ancora: “La televisione commerciale, è un mezzo di intrattenimento e di informazione. Fa compagnia, diverte e informa gli italiani in ogni ora della giornata. Noi siamo stati i primi a offrire questo mix così vario e vivace al pubblico. E il risultato riconosciuto da tutti è che la nascita delle tv indipendenti ha contribuito alla modernizzazione dei costumi. L’arrivo della nostra concorrenza ha infatti portato i colori in tv” ha affermato. Di recente, L’amministratore delegato si è anche espresso sull’andamento della Rai.

Pier Silvio Berlusconi lancia una stoccata a Barbara D’Urso: le sue parole

Pier Silvio, ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato cosa pensa di Myrta Merlino che ha preso il posto di Barbara D’Urso in Pomeriggio 5: ” Lei è bravissima e la qualità del prodotto vince sempre.”

L’amministratore delegato ha poi lanciato una stoccata alla ex conduttrice napoletana, elogiando la sua sostituta: “Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5. ” Per quanto riguarda la rivoluzione portata avanti al Grande Fratello dichiara: “Molto soddisfatto”. I cambiamenti sono stati fatti perchè a detta di Pier Silvio “si stava andando troppo oltre“, per poi aggiungere: “Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”.

