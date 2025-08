Pomeriggio 5 verso l'accorciamento a settembre? Mediaset starebbe valutando una piccola grande rivoluzione del palinsesto in vista dell'autunno...

Pomeriggio 5 si accorcia a partire dal prossimo settembre? L’ultimo rumor: palinsesto rivoluzionato

Potrebbero esserci parecchie novità in tv a partire dal prossimo settembre. Per quanto riguarda il palinsesto di Mediaset, ad esempio, il celebre talk show Pomeriggio 5 potrebbe subire una sforbiciata in termini di durata. Con Gianluigi Nuzzi alla conduzione, l’idea di Pier Silvio Berlusconi è quella di alzare l’asticella e, al tempo stesso, non appesantire troppo il programma. Proprio per questo motivo, da qualche tempo a questa parte, starebbe pensando ad una versione più snella e digeribile, intervallata da una soap “piazzata” tra il programma e il quiz serale.

Come dicevamo, non ci sono ancora notizie certe o conferme in merito. Ma presto potrebbero arrivare e diventare realtà, specialmente se gli ascolti attuali dovessero confermarsi ad ottimi livelli. Attualmente, infatti, pare che la programmazione estiva stia dando ottimi risultati in termini di share e Pier Silvio Berlusconi, logicamente, vuole gettare basi solide per continuare in questa direzione.

Pomeriggio Cinque, Gianluigi Nuzzi al timone di una versione light? L’idea prende forma a Mediaset

A rilanciare i rumor sul possibile cambio di programmazione per Pomeriggio Cinque è stato Bubino Blog, con nuove voci che vedrebbero appunto il talk show “ridimensionato”. Tutto per cavalcare lo schema vincente di quest’estate, che ha portato ad un ampio e convinto apprezzamento da parte del pubblico generalista. “Forte dello schema del successo estivo si sta pensando di continuare con una soap dopo Pomeriggio 5 e prima del quiz del preserale”, si legge ancora su Bobino Blog.

Una mossa che potrebbe dare grandi soddisfazioni ai vertici di Mediaset, evidentemente ancora in fase di riflessione sulla programmazione che verrà. Nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.