Pier Silvio Berlusconi ha detto basta. La decisione è stata ormai presa. Lo stop inatteso.

L’AD delle Reti Mediaset ha preso la sua decisione e non ha la minima intenzione di fare nemmeno un piccolo passo indietro. La scelta di decretare lo stop è giunta come una sorta di fulmine a ciel sereno anche se soprattutto negli ultimi due anni Pier Silvio Berlusconi ha abituato i telespettatori a cambi di rotta assai repentini e a veri e propri colpi di scena.

Tra addii, alcuni dei quali clamorosi, come quello di Barbara D’Urso e grandi acquisti come quelli di Myrta Merlino e di Bianca Berlinguer, i cambiamenti sono stati decisamente tanti e importanti. Inoltre ha voluto anche dire la sua riguardo a molte trasmissioni considerate trash da svariati telespettatori. Ha puntato maggiormente il dito contro il Grande Fratello chiedendo ai concorrenti di essere più educati e di indossare indumenti più adatti a un programma televisivo.

Ha anche voluto scegliere personalmente i nuovi opinionisti e chiedere espressamente ad Alfonso Signorini di parlare chiaro nel corso di ogni puntata per quanto concernesse il regolamento. In tanti, dopo i comportamenti scorretti, che sono comunque proseguiti da parte di molti inquilini, si erano aspettati lo stop definitivo del programma.

Pier Silvio Berlusconi ha detto stop

Sul Web le voci a riguardo sono, del resto, sono sempre fortissime, così come il chiacchiericcio di molti utenti che seguono sui Social gli ex partecipanti. La scelta poi di non proporre ultimamente due versioni, quella vip e quella nip, ha fatto intendere agli appassionati che Pier Silvio volesse diminuire la messa in onda del padre di tutti i reality prediligendo i talent, capitanati da Maria De Filippi e dal suo affiatato team di lavoro.

E ora lo stop per il programma di Signorini sembrava praticamente imminente salvo poi una clamorosa novità che ha sconvolto i suoi estimatori ma che comunque riguarda non solo il GF ma programmi sui generis, Isola dei famosi inclusa.

La scelta decisiva

In poche parole l’AD ha deciso che i reality non possano durare più troppo tempo. La durata più giusta è al massimo due mesi. Dunque non avremo più a che fare con clausure di sei mesi, come è accaduto anche in tempi mediamente recenti. Questa decisione è stata presa per contenere i costi ma anche per permettere al grande pubblico di poter contare su un’offerta televisiva meno ripetitiva, fresca e variegata.

Ed è per tale motivo che a settembre vedremo una versione nip del Grande Fratello con al timone Simona Ventura e poco dopo quella vip con al timone Alfonso Signorini. Fermo restando il discorso della durata oltre che la messa in onda anche di altri reality non solo su Canale 5.