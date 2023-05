Pier Silvio e Silvia Toffanin presto sposi?/ Il “pressing” di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi a Pier Silvio: “Sbrigati a mettere la fede al dito della Toffanin”

Secondo le ultime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero prossimi al matrimonio. A spingere i due a convolare a nozze potrebbe essere anche una promessa che l’amministratore delegato Mediaset ha effettuato al padre Silvio Berlusconi. Sull’ultimo numero del magazine Nuovo uscito oggi in tutte le edicole è stato dedicato un intero articolo a Silvia Toffanin ed al suo compagno, che ormai fanno coppia fissa da 21 anni. In questa circostanza il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il leader di Forza Italia avrebbe chiesto un regalo a suo figlio.

Nel momento più complicato della sua vita, visto che è ricoverato in ospedale ormai da oltre un mese, Silvio Berlusconi gli avrebbe dato un ultimatum: “Sbrigati a mettere la fede al dito della Toffanin…”. Il settimanale ha reso noto che l’Amministratore Delegato Mediaset sarebbe da sempre legatissimo al padre ormai anziano e non avrebbe nessuna intenzione di deluderlo. Per tale motivazione se davvero avesse avanzato questa richiesta sarebbe difficile per il figlio dirgli di no.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno insieme da 21 anni e hanno due figli

Sono davvero diversi anni che si parla del matrimonio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi con presunte date e luoghi scelti per celebrare l’evento, ma quel momento non è ancora arrivato. A tal proposito il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha anche riportato una recente dichiarazioni rilasciata dalla presentatrice di Verissimo in cui ha rivelato di essere felice già così com’è senza il bisogno di avere un anello al dito in cui viene certificato il suo amore. Il periodico di gossip si è quindi domandato se il leader di Forza Italia possa finalmente riuscire nel miracolo di farli sposare: “Lui che di traguardi impossibili ne ha tagliati tanti…”.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si amano da 21 anni e hanno due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Non è certo la prima volta che il gossip specula su imminenti nozze di Silvia e Pier Silvio. Era successo ad esempio nel 2016, ma il matrimonio non arrivò: rinviato, si disse all’epoca, per un problema di salute di papà Silvio. Più di recente, per la precisione nella primavera 2022, le indiscrezioni assicuravano che la coppia era pronta a dirsi «sì» a Portofino. Anche allora i fiori d’arancio non si materializzarono. Che sia la volta buona?











