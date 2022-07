Piera Bassino, moglie di Pippo Franco/ Due figli e un amore lontano dai riflettori

Piera Bassino, chi è la moglie di Pippo Franco

Piera Bassino è la moglie nonchè la donna con cui Pippo Franco ha formato una famiglia con la nascita di due figli. Prima d’incontrare e innamorarsi della donna con cui ha poi condiviso la sua vita, Pippo Franco che sarebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un ictus, era stato sposato per ben vent’anni con l’attrice Laura Troschel. I due avevano avuto un figlio Simone. Il loro amore è, però, naufragato. In seguito, Francesco Pippo, questo il vero nome di Pippo Franco, ha ritrovato l’amore con Piera Bassino.

Quest’ultima è diventata così la seconda moglie dell’artista e, insieme, hanno avuto due figli: Gabriele che il pubblico di canale 5 ha conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island con l’allora fidanzata e Tommaso.

Piera Bassino, una vita dedicata all’amore con Pippo Franco

Quello tra Piera Bassino e Pippo Franco è sempre stato un amore discreto e riservato che la coppia ha vissuto lontano dalle luci dei riflettori. Piera Bassino, del resto, dopo aver recitato nel film “Due strani papà”, sposando Pippo Franco e diventando mamma, aveva scelto un’altra strada professionale. Secondo quanto fa sapere il portale Donna Glamour, infatti, pare che la Bassino gestirebbe un’azienda di prodotti elettromedicali.

Lontana dai riflettori, ha preferito dedicarsi ad un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo e alla propria famiglia. Anche sul profilo Instagram di Pippo Franco è difficile trovare una foto della moglie se non quella di qualche anno fa dell’intera famiglia che potete vedere qui in basso.

