Piera Detassis, nata a Trento nel 1953, è una giornalista nonché grande critica cinematografica, ruolo per il quale è principalmente conosciuta. Dopo la laurea nel 1973 in Storia e critiche del cinema, Piera è stata assistente delle cattedre di Storia del cinema e di Estetica rispettivamente a Verona e a Padova. Ha poi iniziato a scrivere per la rivista Cinema & Cinema e altre ancora, fino a diventare giornalista prendendo il tesserino. Da quel momento le si sono aperte le porte di grandi quotidiani come L’Arena, L’Unità e ancora Il Manifesto. Non sono mancati neppure i ruoli istituzionali nella sua vita poiché nel 1985 ha ottenuto il ruolo di direttrice dell’Ufficio cinema del Comune di Modena, il primo. Più avanti, infatti, sono arrivati compiti ancor più importanti.

Anticipazioni Miss Fallaci, terza puntata 4 marzo 2025/ Un’amara menzogna di Alfredo…

Per più di venti anni Piera Detassis ha diretto Ciak, il mensile del gruppo Mondadori, con il quale aveva già collaborato in passato in qualità di redattrice. Più volte ha fatto parte di grandi giurie come quella del Festival del Cinema di Venezia e ancora del Festival internazionale del film di Roma, oltre che a New York. Dopo essere stata nominata presidente della Fondazione Cinema per Roma nel 2015, nel 2017 è stata eletta presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano.

Eva Henger e l'incidente del 2022: "Devo fare ancora un'operazione"/ "Dopo l'impatto ho ripreso a scrivere"

Piera Detassis, chi è: sposata con Marco Giovannini

Nella vita privata, Piera Detassis è sposata con Marco Giovannini, che ha conosciuto scrivendo per Ciak, del quale anche lui è stato collaboratore. Sappiamo che il marito di Piera Detassis è figlio d’arte in quanto nato da Sandro Giovannini che ha contribuito allo sviluppo e al successo della commedia musicale. I due, sono essersi conosciuti, hanno vissuto a lungo una relazione a distanza per poi avvicinarsi e convolare a nozze. Non sono molte le informazioni che abbiamo sul suo conto ma sappiamo che la passione del cinema è comune alla coppia.