Piera Detassis, chi è la signora del cinema italiano/ “L’edizione 2024 dei David di Donatello da record”

Chi è Piera Detassis: presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano

Piera Detassis, la signora del cinema italiano, è tra gli ospiti della puntata de “La volta buona” in onda oggi, mercoledì 1° maggio 2024. Presidente e direttrice artistica del cinema italiano, nel salotto di Caterina Balivo presenterà l’edizione 2024 dei David di Donatello, in onda il 3 maggio, in prima serata su Raiuno, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Piera Detassis ha dedicato tutta la sua vita al cinema ed oggi è orgogliosa del successo raggiunto anche dai David, il premio maggiore del cinema italiano. Laureata nel 1973 a Padova in storia e critica del cinema, per diversi anni ha lavorato come assistente presso le cattedre di Storia del Cinema e di Estetica dell’Università di Verona e Padova per poi intraprendere anche la strada del giornalismo.

Come giornalista ha debuttato negli anni Ottanta collaborando alle pagine culturali e spettacolo di L’Arena, L’Unità, il manifesto e ha scritto anche diversi saggi. Dal 2017 è stata eletta Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano.

Piera Detassis e i David di Donatello 2024

C’è grande attesa per i David di Donatello 2024 che, come ha spiegato Piera Detassis in conferenza stampa, segneranno un vero record per il cinema italiano con il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” con ben 19 nomination. “Tutti i dati sono in crescita, e questa 69ma edizione dei David di Donatello sarà da record”, ha spiegato la presidente.

“Abbiamo fatto un gioco di squadra tutti insieme per riuscire a fare un salto di qualità e ridare slancio a questa edizione, in cui i David, divenuti persino protagonisti di serie popolari come Call My Agent – Italia e Gloria, sono diventati un brand di comunicazione che fa bene al cinema”, ha aggiunto Detassis che, nel salotto de La volta buona, è pronta a svelare ulteriori dettagli.











