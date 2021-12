Piera, madre Eleonora Abbagnato/ Il dramma della malattia: “Ruoli si sono invertiti”

Da alcuni anni la madre dell’etoile Eleonora Abbagnato sta lottando contro la leucemia. Una malattia che ha spinto la stella danzante a rientrare in Italia e rinunciare, in parte, ai suoi impegni lavorativi. L’Abbagnato non si è ritirata del tutto dal mondo della danza, ma per accudire mamma Piera ha rinunciato all’Opéra di Parigi.“Mamma sta molto male, è ora di abbracciare una lunga terapia. Si è ammalata e io non sono potuta andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma e lasciando Parigi ci possiamo riavvicinare”, aveva raccontato Eleonora in una toccante intervista rilasciata a Verissimo.

“Adesso è il mio dovere starle vicino, i nostri ruoli si sono invertiti”. Da quando mamma Piera ha cominciato una lunga terapia per contrastare la malattia, Eleonora non l’ha mai persa di vista. E in tutto questo periodo ha preferito mantenere massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, talvolta tenendo in apprensione i fan.

Eleonora Abbagnato a sua mamma Piera: “Tua figlia è qui per te”

“Tua figlia è qui per te”, aveva scritto Eleonora in un bellissimo messaggio rivolto a mamma Piera, nel momento in cui, un paio di anni fa, annunciava il suo addio a Parigi per tornare a vivere a Roma. Più precisamente, un addio all’Opéra ma non un addio alla danza: “Continuerò a danzare, però lascerò la scena dell’Opéra e Parigi. Tra l’altro a 42 anni i ballerini dell’Opéra vanno in pensione”.

Così, compiendo un piccolo ma significativo passo indietro, Eleonora si è ripresa il tempo e lo spazio per stare vicino a sua mamma, cosa che non avrebbe potuto fare se avesse continuato a vivere e lavorare in Francia. “A mia mamma devo solo dire grazie”, aveva detto a Verissimo, sottolineando l’importanza di stare vicino a mamma durante la terapia.

