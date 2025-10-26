Piera Maggio torna a Verissimo: "Spero di ritrovare ancora Denise, credo nel miracolo"

La mamma di Denise Pipitone ha parlato a Verissimo da Silvia Toffanin, in occasione dei 25 anni della figlia: “Aspettiamo il giorno in cui tutto questo finirà. Adesso tentenno sulla decisione di non aver cambiato casa, a volte mi fa male stare in quei luoghi, tutto si ripercuote, a volte mi sento un po’ soffocare negli ambienti in cui tutto è avvenuto. Nel paese le persone sono molto solidali, non abbiamo niente da dire su questo.

Arrivano delle segnalazioni in maniera quotidiana, grazie a quelle cerchiamo di capire qualcosa, non accogliamo tutto perché vanno selezionate. Ognuno si prodiga per fare in modo di essere di aiuto, l’ultima segnalazione valida risale a qualche anno fa. Spesso non ne parliamo quando arrivano delle segnalazioni anche importanti, anche quando stiamo in silenzio ci sono ricerche e avvistamenti. Il mio matrimonio precedente era di apparenza, tra me e mio ex marito non c’erano più dei sentimenti. Denise è stata una bimba voluta anche da mio figlio che desiderava una sorella, tra loro ci sono sette anni di differenza. Denise aveva un feeling particolare. Determinate cose in passato andavano chiuse. Noi cerchiamo Denise viva”.

Piera Maggio e il marito Pietro Pulizzi: “La vedevo spesso”

Nonostante nei primi anni di Denise Pipitone Piera Maggio fosse legata al precedente marito, la bimba era nata dall’amore nato con Pietro Pulizzi, che aveva un rapporto importante con la piccola, seppur Denise non fosse a conoscenza di chi fosse il vero padre.

“Aspettiamo questo miracolo che un giorno possa venire davanti casa nostra. Io mi divertivo con lei, la portavo a spasso, a mangiare. Mi conosceva come Giovanni, come fosse un conoscente, anche se molto spesso mi chiamava papà. La vedevo spesso