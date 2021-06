PIERA MAGGIO CONTRO GIANLUIGI NUZZI: “VERGOGNOSO!”/ Abbate: “Mai definita frivola!”

Piera Maggio contro Gianluigi Nuzzi. La mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa, ha scritto un messaggio al vetriolo al conduttore di Quarto Grado, reo di aver consentito al giornalista Carmelo Abbate di denigrarla in trasmissione. Piera Maggio ha pubblicato sui social lo screenshot del messaggio inviato a Gianluigi Nuzzi su WhatsApp, che recita: “Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate, nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza. Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere . Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola leggera e senza sentimenti. Vergogna no? Cordiali saluti Piera Maggio“.

Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ "Riscatto dopo malattia. Reality..."

CARMELO ABBATE RISPONDE A PIERA MAGGIO

A replicare a Piera Maggio è stato, attraverso Twitter, lo stesso Carmelo Abbate: “Mi sfugge il passaggio dove avrei definito “frivola” la signora Piera maggio, mi sfugge dove avrei “denigrato”, “giudicato” o pronunciato qualsiasi tipo di offesa all’indirizzo della signora Piera Maggio. Ho riportato quanto scritto in sentenza“. Il giornalista ha aggiunto: “Ho riportato fedelmente l’analisi del movente in capo a Jessica che fa la Corte d’Assise d’Appello di Palermo. L’origine degli “inequivocabili sentimenti di rabbia e di odio nutriti verso la Maggio”. Io leggo gli atti del processo, non esprimo giudizi morali…“. In puntata, Abbate aveva dichiarato: “Scusate un attimo… cosa doveva pensare Jessica, vedendo il padre imboscato con un’altra donna? Il paese mormora, lui giura di non avere un’amante, ma questa donna resta incinta. Jessica cosa doveva pensare della donna che viene indicata che le ha rubato il padre? Stiamo parlando di una ragazzina, cosa può provare?“.

LEGGI ANCHE:

Melania Rizzoli/ "Eleonora Giorgi? Mio marito non la voleva al funerale..."Diletta Leotta lascia Dazn?/ Contratto da 400mila euro non rinnovato: Giorgia Rossi..

© RIPRODUZIONE RISERVATA