Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori Denise Pipitone: chi sono? Scopriamo di più su di loro, ospiti oggi pomeriggio di Verissimo

Saranno oggi ospiti di Verissimo Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Chi sono? Si tratta dei genitori della povera Denise Pipitone, la bimba scomparsa a settembre del 2004, esattamente 21 anni fa, in quel di Mazara del Vallo, in Sicilia. Il 26 ottobre, proprio oggi, la piccola Denise Pipitone avrebbe festeggiato il suo compleanno, ma da 21 anni a questa parte spegne le sue candeline lontana da mamma e papà, che nel frattempo non hanno mai smesso di cercarla.

In queste due decadi e passa hanno infatti spesso e volentieri lanciato appelli in TV, rilasciato interviste su carta stampata e altri media, confidando di poter prima o poi riabbracciare la loro figlia. Ma proviamo a capire qualcosa di più su di loro, a cominciare da Piera Maggio, 54enne nata proprio a Mazara del Vallo nel 1971. È divenuta famosa a causa del caso di cronaca nera che ha sconvolto l’Italia nel 2004 e da allora ha investito tutte le proprie risorse per cercare di capire dove si nasconda sua figlia, con il forte sospetto che la stessa sia stata rapita.

PIERA MAGGIO E PIETRO PULIZZI, LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE E IL MATRIMONIO

Purtroppo di Piera Maggio non vi sono molte informazioni pubbliche; di conseguenza, la sua adolescenza, così come la sua infanzia, sono piuttosto sconosciute. Si sa invece che risale agli anni ’90, precisamente al 1993, il matrimonio con Toni Pipitone, colui che riconobbe Denise ma che non è il padre naturale della ragazza.

I due hanno un altro figlio, Kevin, ma durante il matrimonio Piera Maggio si è infatuata appunto di Pietro Pulizzi (anch’egli sposato e con due figlie), e dal loro amore extraconiugale è nata appunto Denise. Una volta che i due hanno lasciato i rispettivi partner, hanno deciso di sposarsi, e la data del matrimonio è stata nel 2018, quindi a ben 14 anni di distanza dalla sparizione della loro figlia.

PIERA MAGGIO E PIETRO PULIZZI, GENITORI DENISE PIPITONE: CHI SONO?

L’amore fra i due, come riferiscono le cronache, non sarebbe mai stato accettato da Anna Corona, l’ex di Pulizzi, e dalle sue due figlie; ed è per questo che sono molti a gettare ombre sulle tre donne, ombre che non sono comunque mai state confermate, visto che in questi 21 anni i responsabili della sparizione della bimba non sono mai stati acciuffati. Di Pietro Pulizzi si sa che sia appunto il padre naturale della bimba e che di lavoro faccia l’autista nel suo paese, sempre Mazara del Vallo, nel Trapanese.

La sparizione della figlia ha di fatto unito ancora di più Piera e Pietro, che non si sono mai dati per vinti, certi che la loro piccola (oggi una donna) sia viva da qualche parte, molto probabilmente in un altro continente. Come detto sopra, anche Pietro ha alle spalle un matrimonio, da cui ha avuto le figlie Alice e Jessica, che però non hanno mai appoggiato la decisione di risposarsi