Piera Maggio, mamma Denise Pipitone/ “Anna Corona? Penso si fosse infatuata di me”

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone si racconta a Mara Venier

Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In. Grande “colpo” – televisivamente parlando – per la conduttrice di Rai Uno, che oggi 25 aprile accoglierà nella sua trasmissione una delle personalità più ricercate di queste settimane. Stiamo parlando della mamma di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa ormai 17 anni fa, su cui negli ultimi giorni sono tornati ad accendersi le luci dei riflettori dopo tanto silenzio.

Tutto è partito dalla segnalazione di una telespettatrice che ha notato l’appello di una ragazza di nome Olesya nel corso di una trasmissione della televisione russa: la giovane, che mostrava almeno in apparenza una forte somiglianza con la stessa Piera Maggio, sosteneva di essere stata rapita e portata via dalla sua mamma quando era bambina. Sono stati in tanti ad ipotizzare che Olesya potesse essere proprio Denise, ma gli esami del gruppo sanguigno, ancora prima del test del DNA, hanno escluso questa ipotesi.

Piera Maggio, rivelazioni choc: “Anna Corona infatuata di me”

Fin da quando la notizia di questa segnalazione dalla Russia si era diffusa, Piera Maggio – che nel frattempo si era da poco sottoposta ad un intervento chirurgico – aveva tenuto ad allontanare facili entusiasmi. La donna aveva infatti commentato con un cauto: “Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi“, evidentemente scottata dalle molte delusioni precedenti.

Intervistata pochi giorni fa anche da Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?“, nel confermare che la ricerca di Denise non si arresterà neanche dopo questo ennesimo buco nell’acqua, Piera Maggio ha svelato anche un aneddoto mai confessato prima rispetto ad Anna Corona, ex moglie del papà di Denise Pipitone, in passato indagata per la scomparsa della piccola: “Ci sono stati atteggiamenti ambigui nei miei confronti, glielo dissi ma lei sviava le mie domande. Ognuno può vivere la sua sessualità come vuole ma si deve essere chiari. Non si è mai capito cosa volesse in realtà da me la signora Corona, non sono mai stata amica di questa persona. Io penso che lei fosse gelosa di me come persona, ma non solo per il suo matrimonio finito male. Ho sempre sostenuto che si fosse infatuata di me. È tutto scritto agli atti fin dal 1 settembre 2004“. Piera Maggio approfondirà queste rivelazioni da Mara Venier?

