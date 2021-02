Piera Napoli, chi è cantante neomelodica uccisa a Palermo/ Aveva denunciato il marito

La cantante neomelodica Piera Napoli è stata uccisa. Il suo corpo è stato trovato morto nel bagno dell’appartamento di Cruillas, quartiere alla periferia di Palermo. Ad ammazzarla sarebbe stato il marito, Salvatore Baglione, che si è presentato alla stazione dei carabinieri di Passo di Rigano. Un mese fa la 32enne aveva chiamato la polizia per denunciare le violenze e aggressioni subite dal 37enne. L’uomo, dunque, è stato sentito dai carabinieri e dal magistrato della procura di Palermo. Invece medico legale e alcuni carabinieri sono nell’appartamento di via Vanvitelli, dove è stato sequestrato un grosso coltello da cucina che potrebbe essere l’arma del delitto.

Da fonti investigative, citate dal Corriere della Sera, si apprende che la donna dovrebbe essere stata uccisa verosimilmente questa mattina, poi il ritrovamento del suo cadavere senza vita all’ora di pranzo. Un altro caso di femminicidio scuote Palermo, a due settimane dalla terribile vicenda di Roberta Siragusa.

PIERA NAPOLI E IL POST DEL MARITO SALVATORE BAGLIONE

Piera Napoli era madre di tre figli piccoli, che pare non fossero in casa quando è stata uccisa. Il suo cadavere è stato trovato riverso in una pozza di sangue: è stata uccisa a coltellate. Ora nel quartiere Cruillas di Palermo è caduto il silenzio, mentre sui social crescono i messaggi di cordoglio per la donna nota come cantante neomelodica. Nel 2016 aveva pubblicato un disco con le canzoni scritte e suonate per lei da Gianni Luna, ora questi brani su YouTube contano migliaia di visualizzazioni, come quelli in cui duetta con altri cantanti neomelodici. La vittima poche ore prima di morire aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un post che sa di humour nero: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13”. Invece il marito, Salvatore Baglione, che ora si trova in caserma per l’omicidio della moglie, aveva pubblicato un post dal profilo “Dna criminale”. Sullo sfondo di una foto di Robert De Niro compare la scritta: “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”.

