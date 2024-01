Piera Romoli e Sara, chi sono la moglie e la figlia di Franco Simone/ La vita privata del cantautore

Franco Simone e la vita privata: il matrimonio con Piera Romoli e la figlia Sara

Franco Simone, conosciuto anche con il celebre soprannome di “poeta con la chitarra“, ha sempre fatto della musica la sua massima aspirazione. Il celebre artista è famoso in tutta Italia per la sua brillante carriera nel segno del cantautorato, ma è altrettanto celebre anche all’estero, dove ha riscosso un notevole successo nel corso degli anni soprattutto in Europa e in America Latina. Oltre al suo percorso professionale nel mondo della musica, Franco Simone è anche e soprattutto legatissimo alla sua famiglia.

Pur essendo molto riservato e non avendo mai dato in pasto al gossip la sfera più intima e personale dei suoi sentimenti, sappiamo che il cantautore è legato da tantissimi anni a Piera Romoli, sua moglie. Dal loro matrimonio, inoltre, è nata anche una figlia di nome Sara. Non si conoscono dettagli aggiuntivi circa la loro storia d’amore, essendo poco avvezzi a raccontarsi in forma pubblica e preferendo tutelare il proprio privato, tenendolo lontano dal mondo dei riflettori e dello spettacolo.

Franco Simone e la canzone “Figlia”, dedicata alla sua Sara

Nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, specie nel suo privato, Franco Simone ha comunque voluto celebrare in forma pubblica il grande amore che lo lega alla figlia Sara. E l’ha fatto pubblicando di recente, nel 2022, una canzone intitolata Figlia e dedicata proprio a lei: un brano intimo e dolcissimo, che celebra l’amore paterno e i sentimenti e il rapporto che uniscono un padre ad una figlia.

Inoltre il cantautore aveva parlato della figlia Sara, seppur con poche parole e non entrando troppo nel dettaglio della sua vita, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel marzo 2023, ospite nel salotto di Serena Bortone su Rai 1: “Mia figlia Sara? Lavora tantissimo, sempre di più. Che dire, è mia figlia!”.

