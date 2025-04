I concorrenti di The Couple si stanno conoscendo sempre meglio l’uno con l’altro e come è giusto che sia iniziano i giudizi sui compagni. Ad esempio, Pierangelo Greco si è espresso su Antonino Spinalbese, rivelando cosa pensa davvero di lui. Il “compagno” di Jasmine Carrisi si è ritrovato a parlare con Benedicta Boccoli riguardo agli inquilini, e qui sono uscite le prime frasi su alcuni dei concorrenti del reality di Canale 5. Pronti a scoprire cosa pensano degli altri?

Pierangelo Greco non ha usato mezzi termini. Secondo lui Antonino Spinalbese è molto costruito, studia le cose che deve dire e dice cose “molto precise”. “Tra tutti è quello che gioca di più“, spiega alla Boccoli, dicendo che per il resto vede solo coppie sincere e coinquilini molto veri. Nel resto delle persone, quindi, non vede finzione mentre in Antonino riesce a percepire la sua strategia di gioco: “Percepisco che lui è costruito e dettagliato“. Benedicta non è stata in silenzio e anche lei ha espresso la sua opinione sugli altri concorrenti, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Benedicta Boccoli dice la sua a Pierangelo: “Devo dire una cosa su Manila Nazzaro“

Durante la conversazione con Pierangelo Greco, Benedicta Boccoli ha detto la sua su Manila Nazzaro, dando ragione sull’opinione del concorrente riguardo a Spinalbese. “Anche Manila, non si espone mai“, ha spiegato. Pierangelo le ha risposto dicendo di vedere Manila come più spontanea, mentre Antonino tira fuori alcune frasi che denotano l’inclinazione al gioco. “Mi appiglio solo a queste cose perchè poi è simpaticissimo, educatissimo, rispettoso e sa stare al suo posto“, continua Greco, ammettendo che nonostante le sue buone qualità, Spinalbese continua ad essere secondo lui un vero e proprio giocatore.