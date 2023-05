Pierangelo Bertoli, chi è il padre di Alberto Bertoli/ La malattia e come è morto

Pierangelo Bertoli, la poliomielite e la morte nel 2002

Il nome di Pierangelo Bertoli è ancora oggi associato ad una forma di cantautorato che ha fatto la storia della musica italiana. Il compianto cantautore è uno dei più amati di sempre e, nonostante una ricca carriera di grandi successi, nel corso della sua vita ha anche dovuto affrontare una grave malattia, a neanche un anno dalla nascita: la poliomielite. Una malattia che, sin da piccolissimo, lo privò di fatto delle funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse di conseguenza a muoversi su una sedia a rotelle.

La sua infanzia fu comunque regolare, nonostante l’ingombrante presenza della carrozzella, e spiccò subito il volo nel mondo della musica. Dopo anni di onorata carriera, però, il cantautore dovette fare i conti con un tumore ai polmoni nell’ultimo periodo della sua vita. La malattia lo portò, a settembre 2002, a sottoporsi ad una serie di cure presso il Policlinico di Modena. La sua morte avvenne il 7 ottobre dello stesso anno, all’età di 59 anni.

Alberto Bertoli, il ricordo del papà: “Amava la famiglia sopra ogni cosa“

Alberto Bertoli ha sempre avuto un rapporto bellissimo con il padre, dal quale ha ereditato la passione per la musica. In un’intervista a Domenica In, aveva così ricordato papà Pierangelo: “Quando ci ritroviamo per fare le cene, prendiamo la chitarra e cantiamo le sue canzoni. Con lui avevo un rapporto più intimo, in quanto condividevamo le passioni per il calcio, per gli scacchi e per la musica. Avevamo un legame molto profondo, ma soprattutto dal punto di vista della chiacchiera pesante. Lui amava la famiglia sopra ogni cosa: anche se era a Bari o a Palermo, doveva comunque tornare a casa dalla famiglia dopo il concerto“.

E, in un’intervista a Repubblica, ha anche espresso lamentele per il trattamento che il mondo della televisione aveva riservato al padre: “È stato trattato male, all’inizio lo mettevano a sedere su una sedia. Mio padre non si è mai pianto addosso e non ha mai parlato della sua condizione fisica nelle sue canzoni, perché lui era un artista, poi aveva la poliomielite, ma era un artista innanzitutto“.











