C’è anche Pierangelo Greco tra i protagonisti di The Couple, il reality che affronta assieme alla sua ex fidanzata Jasmine Carrisi. Oggi Pierangelo e Jasmine sono ottimi amici, quasi fratelli, non a caso stanno riscuotendo grande successo e apprezzamento tra il pubblico social. Ma chi è e cosa sappiamo di Pierangelo Greco? L’ex fidanzato di Jasmine è innanzitutto un tiktoker piuttosto popolare, con migliaia di follower interessati ai suoi contenuti, che mostrano make up straordinariamente vivaci e colorati.

Come dicevamo, in passato c’era stato del tenere tra la figlia di Al Bano e Pierangelo, ma dopo una breve relazione i due sono diventati migliori amici. Al di là della partecipazione in coppia a The Couple, infatti, Jasmine e Pierangelo sembrano davvero inseparabili nella vita reale, condividendo davvero molto l’uno con l’altro.

Pierangelo Greco, la fobia di prendere passo e la triste confessione a The Couple

Da quel che emerge online, Pierangelo sembra una persona empatica e davvero molto sensibile a determinate tematiche. A The Couple, però, non solo è riuscito ad aprirsi su temi per lui delicati, ma ha trovato anche il coraggio di condividere coi suoi compagni di viaggi delle questioni molto personali. “C’è stato un periodo, qualche tempo fa, in cui avevo una forte fobia di ingrassare, temevo che il mio viso e il mio fisico cambiassero, di vedermi più in carne”, ha raccontato il content creator.

“Non capisco da dove arrivasse questa cosa perché perso quarantasette chili ma in quel periodo mangiavo solo avocado e insalata”, spiega ancora provato il buon Greco. Un periodo terribile, oggi fortunatamente alle spalle dopo tanto lavoro su di sé. “Nella mia testa in quel momento andava bene così ma poi è passato tutto”, ha assicurato”.

