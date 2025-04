Pierangelo Greco, ex fidanzato di Jasmine Carrisi, è pronto a prendere parte con lei a “The Couple”, nuovo programma di Mediaset. Ma chi è il noto influencer, seguito da tantissimi follower su Instagram? Con la passione per il make up, oggi è diventato un famosissimo truccatore che lavora con numerose star e personaggi di internet. Pierangelo Greco, che solo qualche giorno fa ha compiuto 24 anni, ha fatto un bilancio della sua vita fino a questo momento, spiegando: “Oggi mi concedo un momento per fermarmi, chiudere gli occhi e riempire il cuore di gratitudine. Per la mia famiglia, per mia sorella e il mio nipotino, per il lavoro che amo, per tutte voi che ogni giorno mi riempite d’affetto. Sono immensamente fortunato“. Pierangelo, infatti, di recente è diventato zio di un nipotino che adora e al quale dona di continuo tutto il suo amore.

La nascita del nipotino è arrivata nella vita di Pierangelo Greco in un momento molto complicato, dopo la perdita della sua amatissima nonna che spesso mostrava sui social. “Ho avuto la fortuna di averti per così tanti anni e ne sono immensamente grato, sei stata un punto di riferimento per noi, siamo cresciuti con te. Hai amato me e i miei fratelli come dei figli, non possiamo scordarti MAI” ha scritto sui social il truccatore, che ha sofferto molto dopo la scomparsa della nonna.

Pierangelo Greco, chi è: la storia d’amore con Jasmine Carrisi

Quando aveva 15 anni, Pierangelo Greco si è legato a Jasmine Carrisi, con la quale ha avuto una storia d’amore durata poco più di un mese. I due erano nella stessa scuola e lei era profondamente innamorata di lui, che non aveva ancora capito di essere omosessuale. I due hanno cominciato a frequentarsi in gita e hanno anche dormito insieme, senza però che accadesse nulla. Dopo la rottura, Pierangelo Greco ha capito di non essere interessato alle donne. Dopo la rottura, sofferta, Pierangelo ha capito di essere omosessuale: “Dopo un po’ scopro che in realtà mi piacciono i ragazzi” ha raccontato in un video su Youtube.