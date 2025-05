Adesso che la finale di The Couple si avvicina sempre di più, i concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi stanno facendo di tutto per vincere e arrivare a raggiungere il montepremi da un milione (sempre che gli vengano consegnate le chiavi giuste). Tra i più agguerriti spunta Pierangelo Greco che ultimamente non si sta trovando d’accordo con la compagna di gioco Jasmine Carrisi, la quale secondo lui è troppo buona e sta giocando in modo “debole” rispetto a quanto vorrebbe lui.

ELIMINATI THE COUPLE, JASMINE CARRISI E PIERANGELO GRECO SALVI/ Le sorelle Testa fuori dal gioco

Pierangelo Greco e Jasmine hanno una visione totalmente differente di quella che deve essere la strategia di gioco, dato che lui diventa sempre più competitivo mentre la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano punta più sulle amicizie. Lei, infatti, mostra di avere un carattere dolce e questo non sta piacendo a Pierangelo, il quale si confida con Laura Maddaloni dicendo che vorrebbe un cambio di atteggiamento in modo tale da avere più chance per arrivare in finale. Ciononostante, Laura Maddaloni lo fa riflettere, dicendogli che alla fine quello che è importante è sempre l’onestà.

Amanda Lecciso: “Jasmine Carrisi a The Couple? Colpisce la sua sensibilità”/ “Con Pierangelo Greco…”

Pierangelo Greco, come reagirà Jasmine Carrisi alle critiche?

Pierangelo Greco ha criticato duramente la sua compagna di gioco Jasmine Carrisi, dicendo che va bene essere buoni, trasparenti e corretti, ma quando si partecipa a un reality di questo tipo bisogna saper sempre tenere gli occhi aperti e mantenere alta l’attenzione. Al momento Jasmine non ha ancora risposto alla “ramanzina” del ragazzo, che per ora si è confidato solo con Laura Maddaloni esprimendo le sue perplessità sul modo di giocare della compagna. Siete d’accordo con lui? Qual è la strategia migliore?