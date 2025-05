Pierangelo Greco non ha proprio accettato le nomination di lunedì scorso dove dopo le votazioni ha scoperto che le sorelle Testa hanno fatto il suo nome. Loro hanno deciso di votarlo speranzose di non inficiare sul destino di lui e Jasmine ma il ragazzo non ha accettato questo gesto e si è infuriato con loro. Da quel momento il rapporto tra le due coppie si è spezzato completamente e Pierangelo Greco non ha più nascosto di essere rimasto offeso dopo aver visto quel “volta faccia” inaspettato.

Antonino Spinalbese, gelo con Irma Testa a The Couple: "Non le piaccio"/ "Non c'è comunicazione e..."

Ad un certo punto, però, Lucia Testa decide di aprirsi con il ragazzo, stanca di questa dinamica infelice. Ma soprattutto, la sorella di Irma sa che lunedì potrebbe essere eliminata da The Couple e non vuole lasciare nulla in sospeso con nessuno. La donna prova a parlare a Pierangelo Greco, dicendogli che a prescindere da quello che avrebbero votato loro (le sorelle Testa), lui e Jasmine sarebbero finiti comunque in nomination a causa del voto di Brigitta e Benedicta Boccoli che invece sostengono Andrea e Antonino.

Irma Testa ‘spiazza’ su Antonino Spinalbese a The Couple: “E’ bellissimo!”/ “Cerco persone come lui…”

Pierangelo Greco deluso dalle sorelle Testa: “Io credevo tanto in voi…”

Ad un certo punto anche Manila Nazzaro si inserisce nella conversazione dicendo come la pensa su quanto successo. La donna consiglia a Pierangelo Greco di non prendersela troppo per queste cose e gli fa capire che vuoi o non vuoi le nomination sono un campo di battaglia che non perdona mai. Il compagno di gioco di Jasmine Carrisi, però, non accenna a cambiare idea e dice a Lucia: “Vuoi passare per la persona corretta a casa per le fandom che hai”, mentre Irma Testa gli risponde dicendogli che l’astio nei loro confronti è visibile. Pierangelo Greco dice alle sorelle: “Io ci credevo tanto in voi“, mentre Lucia ribadisce che se anche Jasmine fosse davvero interessata ai loro voti poteva venire e parlare anche lei.