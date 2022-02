Pierangelo Greco “Insultato perché gender fluid”/ Groppelli: “Vuoi solo apparire!”

Si parla di fluidità nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio, esponente del gender fluid, c’è Pierangelo Greco, makeup artist che in più occasioni è stato oggetto di insulti omofobi. Lo racconta anche nel salotto di Barbara D’Urso, trovandosi però a confrontarsi con pareri non proprio concordanti come quello di Caterina Collovati e, ancor di più, di Patrizia Groppelli.

La schiettezza dell’opinionista colpisce ancora: la Groppelli ammette i suoi dubbi sul comportamento del giovane ospite che potrebbe essere semplicemente volto a far parlare di se. E infatti Patrizia lo dice a chiare lettere: “Diventate delle caricature certe volte, la caricatura di voi stessi!” tuona inizialmente l’opinionista.

Patrizia Groppelli, è scontro con Pierangelo Greco: “Vuoi solo essere al centro dell’attenzione!”

Pierangelo Greco si difende però dall’accusa, dichiarando che il suo look eccentrico è il risultato della sua arte che è quella del makeup. Patrizia Groppelli sembra crederci poco e, infatti, dice la sua: “Tu vuoi essere al centro dell’attenzione, vieni con una camicia così… è il mio parere… Per me vuoi soltanto apparire in TV e ci sei riuscito!” Come la Groppelli anche la Collovati manifesta i suoi dubbi sul gender fluid e chiede la possibilità di dire il proprio pensiero, pur essendo impopolare: “Parliamo tanto di libertà ma noi dobbiamo anche poter dire, avere la libertà di dire che a noi questo gender fluid non piace! Posso dirlo? Chiaramente senza offendere!”

