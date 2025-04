Pierangelo Greco e Irma Testa: scintille a The Couple

Scintille a The Couple dopo le nomination della terza puntata che hanno condannato al televoto la coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e le sorelle Testa. A non aver digerito la nomination è Pierangelo che, durante un confronto prima con Lucia Testa e poi con Irma, ammette di essere deluso dall’atteggiamento delle sorelle dalle quali non si aspettava di essere nominato. Dopo settimane di convivenza, all’interno della casa di The Couple, sono nate simpatie, amicizie e alleanze che, però, con il montepremi da conquistare, cominciano a presentare delle crepe.

Giulia Salemi e Pretelli: sorrisi col figlio Kian/ Poi lacrime per partenza di lui per l'Isola dei Famosi

Il pugliese, in particolare, non riesce a nascondere la propria delusione nei confronti di Irma Testa che, però, si difende facendogli notare che il suo voto non l’ha condannato al televoto e che, di conseguenze, non ha avuto alcun peso.

Botta e risposta tra Irma Testa e Pierangelo Greco

Seduti intorno al tavolo, i concorrenti di The Couple parlano di nomination e tra Pierangelo Greco e Irma Testa parte un botta e risposta abbastanza acceso. “Non è la Nomination, si tratta di sportività”, chiarisce l’amico di Jasmine Carrisi riferendosi al patto che avevano stretto di non nominarsi. Irma, però, fa notare al giovane che a The Couple, la sportività non esiste avendo ricevuto un voto anche dai fratelli Mileto.

Manuel Agnelli lascia X Factor? C'entra Achille Lauro/ Parpiglia sgancia la bomba

“Tu hai fatto la stessa cosa con noi”, le fa notare il pugliese. Ma Irma replica convinta: “Il mio voto su di te era perso. Il loro mi ha mandato al televoto. Tu avevi già le Nomination per andarci”. Irma non accetta le parole di Pierangelo e lo accusa di essere più interessato a come appare agli occhi del pubblico che al loro rapporto. Pierangelo, da parte sua, si dice convinto che, ormai, lo spirito di gruppo non esiste più. Da oggi, tutte le coppie sono rivali?