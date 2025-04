Grandi emozioni a The Couple per Pierangelo Greco che, ripensando a sua sorella, si lascia andare ad un momento di profonda commozione. Il concorrente non nasconde che sua sorella sia la persona più importante della sua vita e parlando con Brigitta, si lascia andare a qualche confessione personale. Il legame con la sorella è solido e viscerale, per lui è infatti un punto di riferimento fondamentale. La descrive come una ragazza estremamente determinata e generosa, capace di farsi in quattro per aiutare chi ama.

E’ un momento molto emozionante per Pierangelo che si confida davanti alle telecamere di The Couple, condividendo con il pubblico le sue emozioni e i suoi sentimenti per la sorella. Stando a quanto racconta, ha potuto sempre contare su di lei e ci sono stati dei momenti nella sua vita in cui si è sentito allevati quasi come un figlio.

Pierangelo Greco racconta a The Couple l’amore viscerale nei confronti della sorella

Nella chiacchierata con Brigitta a The Couple, Pierangelo Greco descrive appunto la sorella come una figura molto materna e severa, ma anche dolce e premurosa nei suoi confronti. Quando è in difficoltà, qualsiasi sia la tematica, Pierangelo sa a chi rivolgersi: sua sorella non giudica, se può aiuta, con il suo parere che ha un peso specifico importante.

A volte possono non andare d’accordo, ma ciononostante c’è grande sintonia e amore. Non è un caso che arrivi a parlarne con gli occhi lucidi e con un trasporto autentico. Chissà che nel corso della prossima puntata con Ilary Blasi non ci sia occasione per approfondire questo bellissimo rapporto. Pierangelo Greco, siamo certi, ne sarebbe felicissimo.

