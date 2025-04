Pierangelo Greco è stato il protagonista di un momento di crollo emotivo nel corso dell’ultima puntata in diretta di The Couple. L’influencer, che partecipa al reality in coppia con Jasmine Carrisi, è scoppiato in lacrime verso il finale della puntata, in conseguenza ad un blocco dedicato alle sorelle Boccoli. Brigitta e Benedicta hanno parlato del loro rapporto, spesso complicato ma comunque pieno di amore fraterno. Un discorso, evidentemente, nel quale Pierangelo si è ritrovato al punto tale da commuoversi.

Pierangelo Greco svela di avere una sorella a The Couple: “Mi manca tanto Maria Carmen!”

Le lacrime del ragazzo sono state poi notate da Ilary Blasi che, interrompendo il momento dedicato alle nomination, ha chiesto a Pierangelo il motivo delle lacrime. Il concorrente ha allora spiegato di avere a sua volta una sorella, Maria Carmen, e di aver pensato a lei sentendo le parole delle Boccoli. “Mi manca troppo mia sorella, vorrei salutarla… Mi vergogno tanto di piangere ma mi sono emozionato, ci sta!”, ha spiegato Greco in lacrime. La conduttrice ha allora cercato di stemperare la tensione con una delle sue battute ironiche, mentre l’amica Jasmine Carrisi ha provato a consolarlo con abbracci e parole di incoraggiamento. Fatto sta che nella Casa di The Couple, a circa un mese dal suo inizio, si inizia a sentire la mancanza dei propri cari. È così per Pierangelo Greco ma anche per altri concorrenti, come Lucia Testa, che ha vissuto giorni di crisi e di sensi di colpa per la sua famiglia.