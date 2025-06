Pierangelo Greco rompe il silenzio dopo The Couple in un’intervista rilasciata al portale LolloMagazine. Com’è noto, il giovane influencer ha preso parte al reality condotto da Ilary Blasi, chiuso in anticipo e senza una vera finale a causa degli ascolti disastrosi. Nonostante questo epilogo amaro, Pierangelo ha dichiarato che il programma è stata una delle esperienze più belle della sua vita, aggiungendo che sente ancora la mancanza di quel contesto. Tuttavia, non ha nascosto la delusione per la conclusione improvvisa del reality. Secondo lui, i concorrenti avrebbero meritato di vivere una finale.

Crisi Helena e Javier, parla l'amica della Prestes: "Non l'ha tradito, ma..."/ "Lui è irremovibile"

Successivamente, Pierangelo ha parlato dei rapporti nati durante il programma, rivelando con chi è rimasto in contatto. In particolare, ha citato con affetto le sorelle Boccoli, Thais Wiggers ed Elena Barolo, con le quali continua a sentirsi anche dopo la fine del reality. Al contrario, ha espresso una certa delusione nei confronti di Irma Testa, spiegando che non si è più fatta sentire: “Abbiamo un gruppo su WhatsApp dove ci scriviamo spesso. Con Irma, però, non ho avuto contatti e mi dispiace, perché mi sarei aspettato un messaggio“.

Helena Prestes e Javier Martinez, nuovi guai per la coppia?/ “Devono affrontare una scelta importante”

Pierangelo Greco difende Helena Prestes: cos’ha detto

Dopodiché, Pierangelo Greco ha commentato anche il recente caso che ha coinvolto Helena Prestes e Javier Martinez, finiti al centro del gossip per un presunto triangolo con l’ex di lei, Carlo Motta. Quest’ultimo ha infatti rivelato che lui ed Helena si sarebbero rivisti più volte dopo la fine del Grande Fratello, condividendo anche alcune foto a sostegno delle sue dichiarazioni. Pierangelo, che è molto amico Helena, ha preso le sue difese, spiegando in particolare di aver trovato di cattivo gusto la scelta di rendere pubbliche foto private.

Ilaria Galassi si sbilancia su Helena Prestes e Javier Martinez: "Se l'ha tradito? Cosa penso"/ La stoccata

“Non ho seguito tutto dettagliatamente, ma trovo molto sbagliato pubblicare le foto di qualcuno sui social senza il suo consenso. Non si fa“, ha detto l’influencer durante un’intervista a Lollomagazine. Infine, ha anche parlato di altri due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Secondo Pierangelo, la coppia avrebbe avuto molto atteggiamenti teatrali nella Casa e, nello specifico, non trova Lorenzo una persona sincera e trasparente: “ Lorenzo era ossessionato con i “blocchi”, l’impressione che ho avuto è che fosse tutto organizzato, soprattutto da parte sua“.