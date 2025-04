Dopo poco più di una settimana è normale che si siano formate le prime simpatie e antipatie a The Couple. Il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 continua a regalare retroscena inaspettati, come la cotta di Giorgia Villa nei confronti di Antonino Spinalbese. Ma amori a parte, rimangono le tensioni tra i concorrenti. In particolare, Pierangelo Greco sta cercando in tutti i modi di analizzare il comportamento di Antonino, il quale non gli sta particolarmente simpatico. I due non hanno mai legato sin dall’inizio del reality e non riescono a trovare punti in comune. Non solo, Pierangelo è convinto che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez nasconda qualcosa e che stia solo giocando per arrivare a vincere il reality.

Mentre si trovava in giardino, il compagno di coppia di Jasmine Carrisi ha avuto una lunga conversazione con Irma Testa e anche in questa occasione le ha espresso i suoi dubbi su Spinalbese. La pugile, però, gli fa notare che sebbene sia giusto e legittimo che lui abbia dei sospetti sul comportamento dell’hair stylist, è anche vero che non ha mai provato ad avvicinarsi a lui e parlargli. Pierangelo lamenta che dopo che Jasmine si è mostrata in tutte le sue fragilità lui non si è mostrato per niente interessato e non le ha mandato nemmeno un messaggio di supporto. “Perchè lui no?”, continua greco. Ma Irma Testa ha un piano ben preciso.

Irma Testa dà un consiglio a Pierangelo Greco: “Ecco cosa farò io questa settimana“

Durante la conversazione con Pierangelo Greco, ex fidanzato di Jasmine Carrisi, la pugile Irma Testa ha detto la sua su Antonino Spinalbese e il rapporto che pare non avere con la coppia formata da Jasmine e il ragazzo. “Sai cosa devi fare?”, gli dice, “devi parlarci. Ed è quello che farò io”. Irma continua: “In questi giorni lo prenderò da parte e gli dirò la mia”. Pierangelo però ha un’idea diversa, vuole prendersi ancora del tempo per studiarlo e per assicurarsi che lui sia solo uno stratega come pensa. Cosa ne pensate? Antonino sta davvero fingendo dall’inizio?