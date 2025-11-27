PierC a X Factor: la sua voce secondo tanti è la migliore del programma anche se il suo inedito non ha convinto tutti

Con la sua voce forte e vibrante, PierC è riuscito a conquistare il pubblico di X Factor, scalando settimana dopo settimana le gerarchie. Il giovane concorrente, Piercesare Fagioli, ha 25 anni ed è di Casale Monferrato in Piemonte. La sua passione per la musica è un qualcosa che lo accompagna fin da quando era un bambino e che oggi lo ha portato ad essere tra i migliori prospetti giovanili. PierC, infatti, è entrato nel cuore del pubblico di X Factor e degli stessi giudici. Nella squadra di Francesco Gabbani, non sempre le assegnazioni del suo coach hanno convinto il pubblico, che ha però avuto modo di apprezzarlo in generi diversi e soprattutto nel suo inedito.

Giovedì scorso, infatti, PierC ha cantato “Neve sporca”, l’inedito che ha deciso di presentare a X Factor durante la serata dedicata proprio alle creazioni di ciascun concorrente. In tanti si erano detti curiosi di scoprire se il talento del concorrente nel canto fosse lo stesso anche nella scrittura, e c’è da dire che “Neve sporca” non ha deluso le aspettative che il pubblico si era fatto, anche se qualcuno si sarebbe aspettato qualcosa di più.

PierC, chi è: l’inedito piace al pubblico ma…

“Neve sporca”, l’inedito presentato da PierC a X Factor, è riuscito ad emozionare in tanti anche se secondo qualcuno manca qualcosa nel singolo di Piercesare. “Pezzo ordinario per un cantante straordinario, mi dispiace veramente tanto” si legge in un commento. Un’altra fan scrive: “Mi sarei aspettata qualcosa più ‘wow’ da lui”. E ancora: “Lui è oggettivamente bravissimo, mi è piaciuto con tutte le cover. Ma questa canzone è un po’ antica e non mi entusiasma”.

Dunque, se tanti complimenti sono arrivati, non sono mancate neppure le critiche, anche se ovviamente costruttive. Su una cosa sembrano però essere tutti d’accordo: la sua straordinaria voce. Questo un commento arrivato: “Questo ragazzo ha la voce più bella, limpida, potente e modulata di tutti” si legge in un commento. Questa sera PierC si esibirà in due brani: “All I ask” di Adele e “Bohemian Rhapsody” dei Queen.