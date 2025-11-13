PierC a X Factor, il concorrente oggi in gara con "E tu..." di Claudio Baglioni. È pronto a stupire tutti ancora una volta con il suo talento

Tra i concorrenti più amati di X Factor c’è PierC, il giovane artista della squadra di Francesco Gabbani. Questa sera, per il quarto live di X Factor, il giovane concorrente si esibirà sulle note di “E tu…”, canzone di Claudio Baglioni, scelta per lui dal suo coach. Un brano intenso ed emozionante che PierC è chiamato ad interpretare con la solita empatia, già mostrata nei precedenti live. Nelle scorse puntate, il giovane concorrente è stato magistrale: con le sue esibizioni ha infatti fatto emozionare il pubblico, i giudici e i telespettatori da casa, che non hanno potuto far altro che applaudire di fronte alle sue grandi performance.

I commenti, anche sui social, sono entusiastici: “Gabbani fagli da agente e produttore perché è puro talento” si legge in uno. E ancora: “PierC cantami la mia vita”. Per tanti sarà proprio lui il vincitore di X Factor 2025, talent che quest’anno offre un livello davvero altissimo: in molti sono però convinti che sarà proprio il cantante classe 2000 di Casale Monferrato ad aggiudicarsi la vittoria finale.

PierC a X Factor, il percorso lascia tutti a bocca aperta

All’X Factor Arena, PierC sta dando prova del suo enorme talento. Nelle puntate precedenti, tra audition, bootcamp e live, PierC si è esibito sulle note di “Rocket Man” di Elton John e ancora “Cinque giorni” di Michele Zarrillo. Il giovane artista nell’ultimo live ha cantato e suonato gli Aerosmith con “I don’t want to miss a thing”, che ha stupito tutti, con una versione che secondo tanti è persino meglio dell’originale.

Un grande talento il suo che non sta passando inosservato e che per tanti è il migliore dell’edizione, tanto che alcuni lo hanno già decretato come vincitore di questo X Factor 2025. Sarà solamente il tempo a dire se sarà davvero così: lui intanto si gode la fiducia del suo giudice Francesco Gabbani e l’amore del pubblico che non smette di complimentarsi con lui.

