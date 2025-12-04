Dopo la lite tra Francesco Gabbani e Achille Lauro il finalista di X Factor 2025 PierC si è messo a piangere: cos’è successo

Lontani i fasti di quando la finale di X Factor era chiacchierata e attesa, ma comunque stasera andrà appunto in onda l’ultima di quest’edizione condotta da Giorgia, che ormai si sente molto a suo agio alla conduzione. E tra i finalisti c’è anche il giovane PierC che appartiene alla squadra di Francesco Gabbani. Peccato che la scorsa puntata non è stata facilissima per lui.

Delia, chi è la finalista di X Factor 2025/ L’amore tossico e le possibilità di vittoria

Dopo essersi esibito sulle note di un classico dei Queen il concorrente ha ricevuto diversi complimenti tra cui quelli di Achille Lauro, anche se gli ha consigliato di evitare i saltelli, tanto da aver riso durante tutta la parte finale in cui ha espresso la sua energia grazie alla musica.

PierC ha pianto dopo la lite tra Achille Lauro e Francesco Gabbani a X Factor 2025

A difendere PierC ci ha pensato il suo coach Francesco Gabbani, che gli ha ripetuto di non accettare le critiche di coloro che gli dicono come deve stare sul palco, dato che ognuno lo fa in maniera diversa. Achille Lauro se n’è uscito con un intervento che non è piaciuto per niente al pubblico e si è dato vita a un piccolo scontro tra i due, tanto che il vincitore del Festival di Sanremo è stato accusato di alimentare le polemiche.

Testo “Sicilia Bedda” e significato inedito di Delia a X Factor 2025/ Un'appassionata dedica alle sue radici

In tutto questo chi ha versato delle calde lacrime dopo questa lite? Ovviamente il concorrente di X Factor che ci ha tenuto a ringraziare il suo coach per avergli dato la possibilità di cantare la sua canzone preferita su un palco così amato dal pubblico. A chiudere la diatriba ci ha pensato la conduttrice Giorgia: “Ecco, siete contenti adesso?”.