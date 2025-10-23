PierC, chi è il giovane cantante di X Factor 2025 protagonista da questa sera dei Live Show: il suo percorso nel talent e una voce che ha conquistato tutti

PierC, chi è il cantante dei Live Show di X Factor 2025

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, prendono il via i Live Show di X Factor 2025 in onda su Sky e in streaming su NOW. La gara entra decisamente nel vivo e, dopo le fasi delle Blind Audition, Bootcamp e Last call, i 12 artisti in gara si preparano al tutto per tutto in vista della finalissima del prossimo 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Viscardi, chi è il cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi/ "Mi sento come un treno"

Chi è riuscito a strappare il pass per i Live Show è sicuramente PierC, tra i più talentuosi allievi di questa edizione e da molti già indicato come il papabile vincitore. La sua storia parte da Milano e si sviluppa in Piemonte: nato nel 2000 nel capoluogo lombardo, è poi cresciuto a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

EroCaddeo, chi è il cantante di X Factor 2025 nel team Achille Lauro/ "Malinconico ma sincero"

La passione per la musica gli scorre nelle vele sin da giovanissimo: ha infatti approfondito gli studi di pianoforte e teoria musicale per poi diplomarsi in Conservatorio a Torino. All’attività di cantante affianca poi alcune spiccate doti recitative, tra teatro e musical, ma resta la musica la sua più grande passione, spaziando tra generi diversi come soul, cantautorato e pop.

PierC a X Factor 2025, un talento straordinario che ha stregato la giuria

Ma come si è sviluppato finora il percorso di PierC a X Factor 2025? Prima di sbarcare alla fase dei Live Show, il cantante ha impressionato tutti, pubblico e giuria compresi, per le sue splendide doti canore e per un’interpretazione personalissima e sempre coerente delle canzoni portate sul palco.

Chi è Amanda Bottini ai Live Show X Factor 2025/ Nel roster di Jake La Furia: “Un sogno che si realizza”

Dalla fase delle Autidion, in cui ha stregato l’intera giuria con l’interpretazione di Chandelier di Sia, sino alle esibizioni durante i Bootcamp dove ha interpretato canzoni del calibro di Cinque giorni di Michele Zarrillo e Die with a smile di Lady Gaga e Bruno Mars.

Tutta la giuria ha concordato sul talento cristallino di PierC ma, alla fine, a spuntarla è stato Francesco Gabbani, che ha così affidato al giovane artista l’ultimo posto nella sua squadra. Per il giovane interprete arriva ora l’ostacolo Live Show: il livello si alza e, anche per lui, la sfida entra decisamente nel vivo.