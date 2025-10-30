PierC vincitore di X Factor 2025? Francesco Gabbani commosso ma EroCaddeo, Delia Buglisi e Mayu insidiano: pronestici e sondaggi

PierC vinvitore di X Factor 2025? Francesco Gabbani si commuove: “Fantastico nella tua genuinità”

Il talent di Sky Uno X Factor giunto alla sua diciannovesima edizione entra nel vivo e dopo i Bootcamp e i Last Cal e tempo dei Live Show dove i 12 concorrenti in gara, suddivisi in quattro squadre capitanate da Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro, sono pronti a sfidarsi tra cover e inediti per aggiudicarsi la vittoria. E nonostante il gran finale con la proclamazione del vincitore sia fissato per il 4 dicembre ed il percorso dei giovani talenti ancora lungo, i social e gli scommettitori hanno già decretato il loro vincitore di X Factor: PierC. Il giovane cantante piemontese ha conquistato sin da subito pubblico e giudici con la sua voce e il suo talento ed è il candidato con più chance, la sua vittoria è infatti quotata 1.85. Il suo percorso ad X Factor inizia incantando tutti nella prima esibizione, avvenuta nella fase delle audizioni, portando sul palco il celebre brano di SIA, Chandelier e la sua personalissima versione acustica e originale mette in mostra il suo indiscusso talento, la sua potenza vocale e le sue capacità espressive.

PierC emoziona e convince tutti e quattro i giudici. Lascia senza parole Achille Lauro e Jake La Furia, commuove fino alle lacrime Paola Iezzi e Francesco Gabbani ed è tributato da una standing ovation dal pubblico dell’Allianz Cloud. Riuscire nell’impresa di essere altrettanto convincente negli step successivi di X Factor dai Bootcamp ai Last Call non è facile eppure PierC ci riesce alla grande cimentandosi con naturalezza in brani ostici e difficili come Cinque Giorni, brano popolarissimo ed iconico di Michele Zarrillo e soprattutto Die with a smile di Bruno Mars e Lady Gaga. Con quest’ultima esibizione avviene la consacrazione definitiva tutti e quattro i giudici si commuovono nuovamente e soprattutto Francesco Gabbani gli assegna senza esitazioni l’X Pass, ovvero la possibilità che ogni giudice ha di portare un solo concorrente direttamente ai Live Show. E proprio durante la prima puntata dei Live Show giovedì 23 ottobre 2025, durante la prima puntata, ha incantato con la sua cover di Rocket Man di Elton John. Gabbani punta molto sul suo talento: “C’è un flusso di purezza, sei fantastico nella tua genuinità, in tutto. Sei fantastico nella tua genuinità. Ci siamo emozionati, sono partite proprio le lacrime.”

X Factor 2025: il vincitore sarà PierC? Parte favorito ma EroCaddeo, Delia Buglisi e Mayu insidiano

Immediatamente nasce la curiosità dei telespettatori e del popolo del web su PierC, il favorito alla vittoria di X Factor. E di lui si scopre che nasce a Milano nel 2000 ma cresce a Casale Monferato, sin da piccolo si appassiona al canto ed alla musica studia pianoforte e teoria musicale diplomandosi al Conservatorio di Torino. Nel frattempo nel 2014 arriva la sua prima esperienza televisiva, partecipa al talent di Antonella Clerici Ti Lascio una Canzone e successivamente si fa le ossa sul palco anche grazie a musical del calibro di Rent, Mamma mia! e Moulin Rouge. Piercesare Fagioli, questo il suo nome all’anagrafe, parallelamente alla passione e lo studio della musica frequenta l’Università e si laurea alla magistrale in Finanza alla Bocconi di Milano inizia anche a lavorare in ufficio ma ben presto capisce che la sua strada è un’altra: “Stare in ufficio non è per me, non riesco a stare fermo, devo fare pause. Prendevo 28 caffè al giorno. E così da novembre provo a fare musica con alti e bassi, mai pensavo di essere qua. Anche se da piccolo volevo diventare direttore d’orchestra”.

Di recente il 25enne si fa conoscere anche come leader della band WhyNot? e successivamente ha intrapreso anche un progetto solista FriendsWithBenefits, la sua musica la condivide attraverso i social, ha un profilo Instagram @iampierc che vanta 164.000 follower ma la cifra è destinata ad aumentare. Sulla sua vita privata, invece, vige il riserbo assoluto e non si se ha una fidanzata e, nel caso, chi è. Quel che è certo, invece, è che Piercesare decide di diventare PierC, soprannome affibbiatogli dagli amici, e presentarsi alle audizioni del talent di Sky Uno e conquistare tutti alle audizioni sin dalle prime note della sua esibizione PierC sarà il vincitore di X Factor? Talento, voce e personalità non gli mancano ma dovrà vedersela con altri talenti come eroCaddeo, talent puro del pop e le due cantautrici Delia Buglisi e Mayu e la strada verso la finale è ancora lunga.