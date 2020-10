Piercamillo Davigo/ Danni al Csm per mancata nomina del 2018, e il nodo pensione…

Piercamillo Davigo, noto magistrato di Mani Pulite, ha chiesto i danni al Csm per una mancata nomina di due anni fa, era il 2018, a Presidente aggiunto della Cassazione. Come riferisce l’Huffington Post, forte di una pronuncia del Consiglio di Stato che gli ha dato ragione, Piercamillo Davigo vuole che gli venga attribuito quell’incarico a posteriori, o per lo meno, scrive sempre l’Huffington Post, che gli venga riconosciuto il titolo di presidente aggiunto con conseguente aumento della retribuzione, nonché che venga risarcito del danno per “perdita di chance”. La data di decorrenza, il 21 febbraio del 2018, quando il Csm gli preferì con una maggioranza schiacciante pari a 18 voti contro 1, Domenico Carcano. Il consiglio di stato aveva però poi annullato però quella votazione in quanto non erano state motivate adeguatamente le ragioni della prevalenza del “vincitore” sullo sconfitto, e inoltre, non si era tenuto conto che Carcano avesse un titolo in meno dello sconfitto, non avendo mai partecipato alle Sezioni Unite della Cassazione.

PIERCAMILLO DAVIGO CHIEDE I DANNI AL CSM: RICHIESTA CHE NON VERRÀ ESAUDITA

Sarà comunque difficile per Piercamillo Davigo ottenere quanto richiesto. La Commissione Direttivi del Csm ha infatti già giudicato impossibile la richiesta in quanto il posto di presidente aggiunto non è più vacante (da luglio è stato infatti occupato da Margherita Cassano), e anche perchè lo stesso Piercamillo Davigo è ormai ad un passo dalla pensione (il 12 ottobre dovrà lasciare il proprio incarico, al compimento dei 70 anni). Anche per quanto riguarda il risarcimento danni e l’aumento di retribuzione, Davigo non potrà essere esaudito in quanto si tratta di decisioni che “non sono oggetto del procedimento di esecuzione della sentenza”. L’unica cosa che potrà accadere, una sorta di magra consolazione, è che nel suo fascicolo verrà inserita la sentenza a suo favore del Consiglio di Stato, e l’annotazione di “vincitore del contenzioso per la nomina quale Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione”. Nei prossimi giorni si aprirà comunque una nuova battaglia in merito alla sua permanenza al Csm anche dopo il pensionamento: lui sostiene che potrà rimanere consigliere, toccherà al plenum prendere la decisione finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA