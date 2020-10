Csm, Davigo presenta ricorso a Tar contro decadenza/ Sarà difeso da Massimo Luciani

Piercamillo Davigo non ci sta. Lunedì è stata votata la sua decadenza dal Csm, ora l’ex pubblico ministero di Mani Pulite presenta il ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera. Come riportato dai colleghi di Adnkronos, ha chiesto in via d’urgenza la sospensiva della libera e su questo punto è attesa una decisione in tempi brevi. La richiesta è contenuta in 17 pagine dove Massimo Luciani, suo difensore, sostiene che la rimozione non poteva essere decisa. Ma non solo: come riportato da Repubblica, il costituzionalista considera la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura «illegittima e gravemente lesiva».

CSM, DAVIGO PRESENTA RICORSO CONTRO LA DECADENZA

In attesa della decisione da parte dei giudici competenti, Piercamillo Davigo deve fare i conti con la durissima critica di Frank Cimini. Sulle pagine del Riformista, lo storico cronista ha evidenziato: «Davigo fu protagonista di una stagione in cui lo stato di diritto finì in soffitta dopo essere già stato falcidiato anni prima in virtù della delega che la politica aveva dato ai giudici per risolvere il problema della sovversione interna in magistratura è possibile acquisire maggiore potere sia facendo le inchieste che non facendole a seconda della convenienza». E di sicuro Davigo sarà ancora protagonista, a suo avviso, con «ficcanti editoriali sul Manette Daily e comparsate televisive senza in pratica contraddittorio in cui ripeterà per l’ennesima volta l’aneddoto sul vicino che ti ruba l’argenteria e non devi aspettare la Cassazione per non invitarlo più a cena».

