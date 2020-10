Pierdante Piccioni, chi è?/ La vera storia del protagonista di Doc Nelle tue Mani

Pierdante Piccioni, chi è? La vera storia del dottore protagonista della fiction Rai Doc Nelle tue Mani

Pierdante Piccioni, è lui il dottore a cui la serie Doc Nelle tue Mani è ispirata, è lui che ha permesso la nascita di un personaggio come quello di Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero. Ma Pierdante Piccioni non è solo il soggetto di una serie tv italiana, è anche un dottore che di speciale ha l’amore per la sua professione, un amore tale che gli ha permesso di rimettersi in gioco e tornare in pista anche dopo aver perso 12 anni di memoria, un buco con il quale ha dovuto fare i conti senza mai dimenticare quello che lo aveva portato ad amare quello che faceva e che fa. Pierdante Piccioni era primario al pronto Soccorso di Lodi prima e di Codogno poi, ma nel 2013 un incidente ha cambiato la sua vita. Si è risvegliato dal coma senza ricordare gli ultimi 12 anni della sua vita convinto ancora che fosse l’ottobre del 2001.

Pierdante Piccioni, 12 anni cancellati con un incidente

In quel momento Pierdante Piccioni ha dovuto fare i conti con la verità: la sua età non era quella che ricordava, i suoi bambini adesso erano ragazzi, la madre era morta da tempo e sua moglie aveva i segni del tempo sul volto. Insieme al dramma familiare, c’è stato poi quello professionale, non era più al passo con i tempi e il suo lavoro era a rischio, almeno fino a quando non decide di dover studiare i 12 anni dimenticati per non perdere tutto. Con il sostegno di parenti, amici e colleghi, è tornato di nuovo in prima linea e due anni dopo è tornato ad essere primario del Pronto Soccorso di Codogno, lo stesso dove è scoppiata la Pandemia che stiamo vivendo tanto da essere scelto dal Ministero della Salute per sedere al tavolo di lavoro sulle linee guida nazionali legate al triage. Tutto questo gli ha permesso di essere un dottore migliore, almeno a suo dire, visto che adesso sa cosa significa stare dall’altra parte.



