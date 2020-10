Pierdante Piccioni, storia vera di Doc/ “Il 31 maggio 2013 mi ha cambiato la vita…”

Pierdante Piccioni è il medico che, con la propria storia ha ispirato la fiction, campione d’ascolti di Raiuno, Doc Nelle tue mani in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1 con Luca Argentero nei panni del protagonista. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 29 ottobre, il medico che, in seguito all’incidente ha dovuto ricostruire dodici anni della sua vita di cui non ricordava più niente, si è raccontato anche ai microfoni di Francesca Fialdini nella puntata del programma della domenica pomeriggio di Raiuno “Da noi a ruota libera” trasmessa il 18 ottobre. Oltre ad essere il vero protagonista della storia, Pierdante Piccioni ha anche recitato nella fiction. L’incidente che ha cambiato la vita del dottore avvenne la notte del 31 maggio del 2013. “Era un venerdì, ma quando mi svegliai dal coma per me era giovedì 25 ottobre del 2001 e nella mia mente c’è il ricordo di aver accompagnato mio figlio Tommaso che quel giorno compiva otto anni. Quello era l’ultimo flash”, ha raccontato Piccioni a Francesca Fialdini.

PIERDANTE PICCIONI: “HO CAPITO COSA PROVANO I PAZIENTI”

Pierdante Piccioni, ai microfoni del programma “Da noi a ruota libera”, ha raccontato i momenti vissuti dopo l’incidente. “Ho capito che ero diventato un paziente e questo è un dramma per un medico, figuriamoci per un primario e quindi capisco cosa vuol dire aggrapparsi agli sguardi, alle sfumature e ai silenzi perchè è questo quello che il paziente fa”, ha raccontato a Francesca Fialdini. Ad aiutarlo nel momento più difficile è stata la moglie Francesca che, con l’ironia, è riuscito a dargli la forza per reagire. Il dottore ha anche raccontato come, inizialmente, ha avuto uno choc vedere i figli che ricordava bambini e che invece erano uomini. Un rapporto che oggi è riuscito a recuperare.



