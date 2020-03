Pierdante Piccioni, storia vera di “Doc”/ Il dottore della fiction con Luca Argentero

Pierdante Piccioni è un medico, primario dell’Ospedale di Lodi con un passato al Pronto Soccorso di Codogno. Una vita che viene improvvisamente travolta il 31 maggio del 2013 quando resta vittima di un terribile incidente automobilistico sulla tangenziale di Pavia. Pierdante finisce in coma e al suo risveglio crede di essere nel 2001; per la precisione il 25 ottobre del 2001 giorno in cui il figlio Tommaso festeggia 8 anni. La realtà è ben diversa, il figlio Tommaso oramai ha 20 anni e Pierdante ha perso ben undici anni della sua vita e della sua storia. Il medico non ricorda un pezzo importante della sua vita, come non ricorda di essere un primario stimato e apprezzato. Nonostante il dolore, Pierdante decide di tornare sui libri per riconquistare il suo ruolo da primario con un carico di emozioni completamente differente da chi cerca di diventarlo per la prima volta. Lui è diverso da tutti gli altri perchè prima di essere medico è stato paziente, ha vissuto sulla sua pelle il dolore di un’esperienza drammatica che ti cambia per sempre la vita. Così decide di diventare “Dottor Empatia” dedicandosi ai pazienti come nessuno aveva mai fatto prima. Un approccio che trasforma in realtà scrivendo tre libri di successo oggi diventanti anche fonte di ispirazione per film e serie tv come Doc – Nelle tue mani in onda su Raiuno.

Pierdante Piccioni: “Coronavirus? Bisogna avere pazienza”

Intervistato dal settimanale Chi, Pierdante Piccioni ha raccontato come ha deciso di scrivere e raccontare la sua esperienza in un libro: “ho iniziato a farlo per egoismo, un modo per vincere i miei fantasmi. Poi ho scoperto che serviva anche agli altri”. L’incidente e questa nuova vita l’ha portato ad apprezzare una cosa come ha raccontato a Chi: “il silenzio, non ne capiamo il valore e l’importanza”. Impegnato in prima linea, Pierdante Piccioni sta affrontando nell’Ospedale di Lodi l’emergenza sanitaria da Coronavirus: “il mio compito è svuotare gli ospedali dai pazienti più stabili spostandoli dalla prima linea. Se ti proteggi non hai problemi e poi va ricordato che le persone che contraggono il virus quelle senza sintomi sono poco contagiose. Io non ho paura, sia perchè dopo la mia disavventura sono più sereno, sia perchè so che c’è una risposta sanitaria quasi perfetta”. Parlando poi della sua disavventura dice: “i miei figli oggi accettano il mio ‘handicap’, e cioè che ho 12 anni in meno e abbiamo raggiunto un equilibrio: loro si sono resi conti che non sono un supereroe. Abbiamo trovato degli equilibri nuovi”. Infine il primario ha parlato anche del Coronavirus: “per adesso meglio essere rispettosi, casa-lavoro e lavoro-casa. Bisogna avere pazienza e presto ci baceremo di più”.



